Manchester City verrouille un défenseur jusqu’en 2031

Manchester City continue de sécuriser l’avenir de ses cadres. Selon plusieurs sources concordantes, Joško Gvardiol est sur le point de prolonger son contrat avec les Skyblues jusqu’en juin 2031.

Les discussions entre les différentes parties sont désormais très avancées et les dernières formalités devraient être réglées dans les prochains jours. Le défenseur croate, annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens ces derniers mois, va finalement poursuivre son aventure à l’Etihad Stadium.

🚨 Joško Gvardiol’s new deal at Man City until June 2031 will be sealed soon. Formal steps to follow. Staying. 🇭🇷 15 juin 2026

Arrivé à Manchester City durant l’été 2023 en provenance du RB Leipzig pour environ 90 millions d’euros, Gvardiol est rapidement devenu l’un des piliers du système de Pep Guardiola. Sa polyvalence lui permet d’évoluer aussi bien dans l’axe qu’au poste de latéral gauche, un profil particulièrement apprécié par le technicien espagnol.

À seulement 24 ans, l’international croate s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs du monde. Sa qualité de relance, son intelligence tactique et sa capacité à casser les lignes balle au pied en font un joueur parfaitement adapté au style de jeu de Manchester City.

Au fil des saisons, il a gagné en importance dans l’effectif anglais, au point de devenir l’un des premiers noms inscrits sur la feuille de match lors des grands rendez-vous. Cette prolongation constitue donc une priorité pour les dirigeants mancuniens, soucieux de conserver leurs meilleurs éléments face à l’intérêt grandissant de plusieurs géants européens.

Le Real Madrid avait surveillé sa situation

Ces derniers mois, le nom de Gvardiol avait régulièrement été associé au Real Madrid, à la recherche de renforts défensifs après plusieurs saisons perturbées par les blessures. Son profil plaisait particulièrement à la direction madrilène en raison de sa jeunesse et de sa polyvalence.

Mais Manchester City n’a jamais envisagé un départ. Cette prolongation jusqu’en 2031 confirme la volonté du club anglais de construire son avenir autour de l’international croate.

Déjà considéré comme l’un des leaders de la sélection croate malgré son jeune âge, Gvardiol s’inscrit désormais dans la durée avec les Citizens. Un signal fort envoyé à la concurrence alors que Manchester City continue de préparer l’après-Guardiola sans renoncer à ses ambitions nationales et européennes.