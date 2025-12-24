Manchester United : Bruno Fernandes blessé, le casse-tête de Ruben Amorim

Manchester United va devoir composer sans Bruno Fernandes pour la première fois depuis son arrivée en 2020. Sorti à la pause lors de la défaite contre Aston Villa (2-1), le capitaine des Red Devils a été victime d’une blessure musculaire qui devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs matches.

Après la rencontre, Ruben Amorim a confirmé la nature du problème. « Bruno a une blessure aux tissus mous. Cela va prendre du temps », a expliqué l’entraîneur portugais, laissant entendre une absence plus longue qu’espéré pour un joueur jusqu’ici quasi indéboulonnable.

Cette indisponibilité tombe au plus mauvais moment pour Manchester United, engagé dans une période chargée du calendrier qui pourrait peser lourd sur le reste de la saison. Depuis cinq ans, Fernandes est le véritable moteur de l’équipe, omniprésent dans le jeu, la création et le leadership. Les chiffres confirment son importance, tant par son volume de passes, ses occasions créées que son influence sur les résultats.

La question de sa succession temporaire se pose désormais avec acuité. Amorim devra trouver une solution pour compenser l’absence de son meneur, sans dénaturer l’équilibre collectif. Plusieurs options internes existent, mais aucune ne possède le même impact ni la même constance que le Portugais de 31 ans.

Manchester United devra rapidement s’adapter, dès le choc face à Newcastle prévu le Boxing Day, sous peine de voir cette blessure devenir un tournant négatif de sa saison.