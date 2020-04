Manchester United : Pogba snobe cette légende qui l’agace

Le milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba a répondu aux critiques formulées par la légende de Liverpool, Graeme Souness.

Paul Pogba est régulièrement critiqué. Pour ses performances en dents de scie, mais aussi en raison de ses blessures depuis le début de la saison. Graeme Souness par exemple, a pointé du doigt son professionnalisme. « Je le vois danser lors d’un mariage, je le vois tirer des cerceaux… Le cynique en moi pense qu’il ne veut pas être à United », a notamment lancé la légende de Liverpool alors que le Français a été vu en train de danser au mariage de son frère.

« Pogba a absolument tout pour être un joueur de haut niveau. Il a un grand corps d’athlète, une super technique. Mais son attitude envers le jeu est l’opposé polaire du mien. (…) Quand Pogba sort, il a cette pensée en tête : je vais montrer à tout le monde à quel point je suis intelligent aujourd’hui et être la star. Moi, ce qu’on m’a enseigné, c’est : sors et travaille plus dur que le gars contre qui vous allez jouer et voyez où cela vous mène », a également lancé l’ancien Red devenu consultant.

Souness, qui ça ? Pogba n’écoute pas les critiques de plateau

La réponse du milieu de terrain de Manchester United a été expéditive. « Je ne savais même pas qui il était. J’ai entendu dire qu’il était un grand joueur et des trucs comme ça. Je ne connais pas de visage, mais de nom je dirais », a-t-il snobé. « Comme je l’ai dit, je ne suis pas quelqu’un qui regarde beaucoup les consultants, je regarde beaucoup de football mais je ne reste pas après le match pour écouter ce qu’ils disent », a-t-il poursuivi au micro d’UTD Podcast.

« Je ne suis pas quelqu’un qui regarde toujours Sky Sports Après les matchs, quand je regarde à nouveau, je regarde le match, pas les commentaires. Lorsque vous connaissez le football, vous n’avez pas besoin que quelqu’un vous dise ce qui se passe. Évidemment, ce que j’entends quand les gens disent ‘Paul fait ça … Paul … Paul’, je ne sais pas. Un jour peut-être que je les rencontrerai et leur demanderai parce que je veux vraiment savoir pourquoi », a conclu Paul Pogba, lassé des critiques autour de sa personne.

