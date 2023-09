Manchester United : la réponse glaciale de Mourinho à Pogba

Attaqué par José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer a reçu le soutien de son milieu de terrain Paul Pogba. Le coach de Tottenham a choisi l’indifférence pour lui répondre.

Les après-matchs durent généralement 24 voire 48 heures mais rarement au-delà. Ce n’est pas le cas pour la rencontre entre Tottenham et Manchester United (1-3) jouée dimanche dernier. Six jours après, les tensions sont toujours là. A l’origine, les propos d’Ole Gunnar Solskjaer sur Heung-min Son avaient mis le feu aux poudres, provoquant la réaction très irritée de José Mourinho. Dans la foulée, Paul Pogba a mis son grain de sel en défendant son entraîneur mancunien contre son ancien entraîneur…

Mourinho snobe Pogba

« Nous avons gagné le match, il a perdu le match, et il n’a pas voulu parler du match. Il a voulu parler du père de quelqu’un, c’est ce qu’il a fait. Tout le monde le connaît, il a fait du Mourinho », a lancé le milieu français. « Ce que j’ai aujourd’hui avec Ole est différent. Il ne va pas contre ses joueurs. Il peut ne pas les choisir, mais il ne les met pas à l’écart comme s’ils n’existaient plus. C’est la différence entre Mourinho et Ole », a-t-il pointé du doigt, en référence à la relation distandue qu’il a eue avec le Special One du temps où il oeuvrait sur le banc des Red Devils.

Estimant visiblement que cette affaire avait assez duré, Mourinho a remis le couvercle sur la cocotte minute quand les propos de Pogba lui ont été présentés par Sky Sports. « Je voudrais dire que ça m’est complètement égal. Ce qu’il a dit ne m’intéresse pas du tout », a-t-il botté en touche, alors que les Spurs venaient de concéder le match nul face à Everton (2-2) vendredi soir en championnat. Un résultat qui laisse Tottenham coincé à la 7e place de Premier League.

Images de IconSport