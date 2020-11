Maradona n’est plus, il a perdu son dernier match… (officiel)

Ce mercredi 25 novembre 2020, le monde du football est en deuil. En effet, la légende argentine Diego Maradona est morte.

Selon plusieurs médias argentins, Maradona est décédé des suites d’une crise cardiaque. Alors qu’il avait dû être hospitalisé, afin de subir une intervention au niveau de la tête, l’Argentin a rendu son dernier soupir à l’âge de 60 ans. Véritable génie du football, le gaucher était aussi connu pour son caractère bien trempé, son excentricité et ses excès (alcoolisme, drogue, dopage…).

Apprécié ou détesté, l’Argentin ne laissait personne indifférent. Durant sa carrière, l’ex-milieu offensif a évolué chez les Argentinos Juniors, Boca Juniors, au FC Barcelone, à Naples, au FC Séville et chez les Newell’s Old Boys. A son palmarès figurent 1 Championnat d’Argentine, 1 Coupe du Roi, 1 Supercoupe du Roi, 1 Coupe de la Ligue d’Espagne, 2 Scudetti, 1 Coupe d’Italie, 1 Supercoupe d’Italie et 1 Coupe UEFA.

Maradona, tricheur… et génie absolu

Sur la scène internationale, Maradona a aussi marqué les esprits en honorant 91 capes avec l’équipe d’Argentine et en inscrivant 34 buts. Avec l’Albiceleste, il a remporté 1 Coupe du monde (1986), 1 Coupe intercontinentale des Nations (1993) ou encore 1 Coupe du monde Juniors (1979). L’image la plus marquante de sa carrière, qui a été riche en rebondissements, a été clairement la fameuse « Main de Dieu » (En savoir plus).

Lors du Mondial 1986, « El Pibe de Oro » avait inscrit un but de la main contre l’Angleterre. En parallèle, il avait marqué un autre but extraordinaire en dribblant toute l’équipe des Three Lions. Accélération, dribbles courts… Tout y était passé. La disparition de Diego Maradona laisse en deuil toute l’Argentine où il est considéré comme un Dieu depuis son ascension au sommet du foot mondial. Comme entraîneur en revanche, la légende sud-américaine n’a pas réussi à briller (Deportivo Mandiyu, Racing Club, équipe d’Argentine, Al-Wasl, Al-Fujairah, Dorados de Sinaloa et Gimnasia La Plata)…

