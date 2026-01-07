Marco Verratti courtisé par deux clubs historiques

Installé au Qatar depuis l’été dernier, Marco Verratti continue de susciter l’intérêt sur le marché. À 33 ans, l’ancien milieu du PSG pourrait voir son avenir basculer, alors que Boca Juniors et l’AC Milan suivent de près sa situation.

En quittant l’Europe à l’été 2023, Marco Verratti pensait sans doute s’inscrire dans une trajectoire plus discrète. Après deux saisons à Al-Arabi, l’international italien a rebondi en juillet dernier à Al-Duhail, où il continue pourtant d’afficher un niveau de performance très solide. En 14 rencontres toutes compétitions confondues, le milieu de terrain a déjà compilé 4 buts et 7 passes décisives, preuve que son influence reste intacte.

Des prestations qui n’ont pas échappé à plusieurs clubs historiques, bien décidés à tenter un coup inattendu.

Boca Juniors rêve d’un coup retentissant

Selon les informations de DSports, Boca Juniors s’est positionné pour attirer Verratti. Le club argentin, en quête d’un renfort d’expérience capable de structurer son entrejeu, aurait entamé des discussions avec le joueur et son entourage. Un dossier néanmoins conditionné à un départ préalable dans l’effectif, afin de libérer une place pour un joueur extracommunautaire.

L’idée de voir Verratti évoluer à la Bombonera séduit déjà une partie des supporters xeneizes, conscients de l’impact qu’un tel profil pourrait avoir dans un championnat aussi exigeant sur le plan physique et émotionnel.

L’AC Milan à l’affût d’un retour en Serie A

En parallèle, AC Milan surveille également la situation du milieu italien. Sans démarche officielle pour l’instant, les Rossoneri gardent un œil attentif sur l’ancien joueur de Paris Saint-Germain, dont le profil expérimenté pourrait correspondre à un besoin ponctuel dans l’entrejeu milanais.

Un retour en Serie A représenterait un virage symbolique pour Verratti, formé à Pescara mais jamais passé par l’élite italienne avant son départ précoce vers Paris. À 33 ans, le Petit Hibou reste un joueur à part, capable d’apporter maîtrise, tempo et intelligence de jeu à n’importe quel collectif.

Pour l’heure, rien n’est acté. Mais entre l’appel de l’Argentine et l’attrait d’un retour en Italie, l’avenir de Marco Verratti pourrait bien s’écrire loin du Qatar plus tôt que prévu.