Mercato / PSG : le Real a plusieurs atouts pour Mbappé

L’attaquant Kylian Mbappé (PSG) pourrait privilégier un transfert au Real Madrid lors du prochain mercato estival.

Même s’il a un faible pour Liverpool (En savoir plus), Mbappé est aussi tenté par une aventure sportive au Real. D’après As, l’international français a plusieurs bonnes raisons de vouloir endosser le maillot de la Casa Blanca en 2021. Si on excepte l’aspect financier, avec sans doute un salaire supérieur à celui qu’il encaisse au PSG, l’ancien joueur de Monaco pourrait être comme un poisson dans l’eau à Madrid. D’une part, Kylian Mbappé a toujours eu une grande admiration pour Zinedine Zidane.

Son père lui parlait souvent de la légende du football français. Il y a douze ans, « KM7 » avait pu prendre une photo avec l’entraîneur madrilène. Marqué par cela, Mbappé aurait pu signer à Santiago Bernabeu lors du mercato estival 2017. Mais au final, le champion du monde avait privilégié le fait de filer au PSG. Il n’était pas prêt, en tout cas c’est ce qu’il avait affirmé ensuite, à relever le grand défi espagnol.

Mbappé a deux grands objectifs en tête

Au PSG, Kylian Mbappé a pu devenir une superstar du football mondial. Après avoir tout raflé en France, le joueur âgé de 21 ans veut conquérir… l’Europe sur le circuit des clubs. La défaite en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1) l’a empêché de le faire. Pour As, Mbappé « ne veut plus attendre » ce sacre au Parc des Princes.

Il sait pertinemment que le Real Madrid a les armes requises pour remonter sur le trône en C1. A ses yeux, c’est « l’équipe idéale pour aspirer à une couronne continentale » au cours des années à venir. Par ailleurs, le natif de Bondy ambitionne également de remporter le Ballon d’Or. Pour l’heure, il partage la vedette au PSG avec Neymar. Le fait de s’éloigner du Brésilien (et de la France…), avec lequel il est proche, pourrait lui être bénéfique. Au Real, il serait d’entrée de jeu la superstar de l’effectif.

Un projet alléchant… avec la « french army »

S’il signait au sein de la Casa Blanca, Mbappé serait clairement le fer de lance du club pour les cinq ou dix années à venir (voire un peu plus…). Il découvrirait, avec ses coéquipiers, le nouveau Bernabeu qui pourrait être le stade le plus moderne et impressionnant du monde. Pour As, « KM7 » a déjà vu le projet du président Florentino Pérez et consorts. Il sait déjà à quoi ressemblera l’édifice lorsque les travaux seront achevés. Cela l’enthousiasme de pouvoir jouer dans un tel écrin… d’autant plus si tous les supporters madrilènes peuvent revenir au stade.

Enfin, le fait de pouvoir évoluer sous les ordres de son compatriote français Zinedine Zidane est vraiment un avantage. Cela faciliterait grandement son adaptation au sein de l’écurie espagnole. L’effectif aussi comporte des footballeurs tricolores. On pense à Raphaël Varane, Ferland Mendy ou encore Karim Benzema. Ajoutez à cela que les Merengue lorgnent Dayot Upamecano (RB Leipzig) et Eduardo Camavinga (Rennes). Ces deux nouveaux internationaux tricolores pourraient inciter, un peu plus, Mbappé à faire le grand saut au Real.

