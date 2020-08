Mercato / Barça : Bartomeu défie Messi, le bras de fer a commencé

Le divorce est consommé entre Lionel Messi et Josep Maria Bartomeu. Les deux hommes ne se feront pas de cadeau.

« La vérité, c’est qu’il s’agit d’une nouvelle impactante. Nous n’envisageons aucun départ de Leo sur un plan contractuel. Nous voulons qu’il reste. Il faut avoir un énorme respect car c’est le meilleur joueur de l’histoire. On ne peut pas entrer en conflit avec Messi, aucun des deux ne mérite cela. Nous continuons de travailler pour construire un Barça conquérant », a confié le directeur technique du Barça, Ramon Planes mercredi en conférence de presse. Forcément, ce discours n’est pas improvisé.

Bartomeu inflexible avec Messi

Le dossier est tellement important que le dirigeant s’est inévitablement et préalablement mis d’accord avec son président Josep Maria Bartomeu sur ce qu’il devait répondre aux journalistes. Alors que Lionel Messi demande la rupture unilatérale de son contrat en vertu d’une clause de sortie désactivée début juin mais qu’il considère toujours active en raison du décalage de la fin de la saison, le Barça ne lui facilitera pas la tâche. Selon les informations du journal AS ce jeudi, Bartomeu (dont la démission est réclamée par des socios et contre qui une motion de censure est engagée) est déterminé à conserver le sextuple Ballon d’Or.

Il serait prêt à aller au bras de fer si besoin et va se réfugier derrière la clause libératoire de 700 millions d’euros présente dans le contrat du joueur pour l’empêcher de partir. Autrement dit, pas question de rompre son bail pour le laisser s’en aller libre. De son côté, La Pulga refuserait de rencontrer et de discuter directement avec le président blaugrana. L’ambiance risque de devenir rapidement délétère à Barcelone…

