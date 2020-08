Mercato / Barça : pourquoi le PSG doit tenter sa chance avec Messi

Et si Lionel Messi signait au PSG… Simple hypothèse pour le moment, l’idée a de quoi faire rêver supporters et dirigeants parisiens.

Lionel Messi désire rompre son contrat avec le Barça. Qui dit départ de Barcelone dit arrivée dans un nouveau club. Lequel ? Manchester City, l’Inter Milan, l’Inter Miami et les Newells Old Boys de Rosario sont d’ores et déjà évoqués. Et pourquoi pas le Paris Saint-Germain ? Si par bonheur les dirigeants parisiens venaient à estimer que l’opération est réalisable financièrement (ce qui n’est pas gagné au regard du fair-play financier), nul doute que ses amis Neymar et Angel Di Maria seront rapidement chargés de le contacter pour tenter de le convaincre de les rejoindre.

La MNM (Messi – Neymar – Mbappé) propulserait le PSG dans une nouvelle dimension

Dans l’éventualité où le sextuple Ballon d’Or parviendrait à réactiver sa clause de sortie (inactive depuis début juin) qui lui permettrait de partir libre de Catalogne, le PSG n’aurait alors aucune indemnité de transfert à verser. Une aubaine en or. Il n’aurait alors « qu’à » assumer son salaire. Certes imposant (plus de 80 millions d’euros actuellement…) mais le jeu n’en vaudrait-il pas la chandelle étant donné les retombées économico-médiatiques qu’engendrerait sa signature ?

Imaginez un peu : la MNM (Messi, Neymar, Mbappé), un trio qui fond dans la bouche. Sans doute le plus fabuleux de l’histoire du football, encore plus fort que la MSN (Messi, Suarez, Neymar) du Barça ou la BBC (Bale, Benzema, Cristiano) du Real Madrid. Nul doute que le président de la Ligue espagnole Javier Tebas ferait un AVC (trois ans après avoir pleuré le départ de Neymar) si le PSG parvenait à mettre la main sur le joyau argentin. Le club de la capitale deviendrait alors LE club dont tout le monde parle, centre de toutes les attentions, et le grand favori pour gagner la Ligue des Champions… Cela vaut la peine d’être tenté.

Images de IconSport