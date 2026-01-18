Mercato : comment City a réussi à s’offrir Marc Guéhi pour 23 millions d’euros euros seulement
Manchester City a signé Marc Guéhi, le défenseur central prometteur de Crystal Palace, pour un montant de 23,5 millions d’euros, incluant bonus et pourcentages à la revente. Ce transfert, réalisé pour une somme jugée modeste au regard des performances du joueur et de son rôle de capitaine chez les Eagles, illustre l’habileté du club anglais à conclure des affaires avantageuses dans le contexte tendu du marché des transferts. Plusieurs éléments expliquent ce tarif attractif, en dépit de l’intérêt croissant des grandes écuries européennes.