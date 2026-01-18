FootLégende

Mercato : comment City a réussi à s’offrir Marc Guéhi pour 23 millions d’euros euros seulement

dimanche 18 janvier 2026 - 04:05

Manchester City a signé Marc Guéhi, le défenseur central prometteur de Crystal Palace, pour un montant de 23,5 millions d’euros, incluant bonus et pourcentages à la revente. Ce transfert, réalisé pour une somme jugée modeste au regard des performances du joueur et de son rôle de capitaine chez les Eagles, illustre l’habileté du club anglais à conclure des affaires avantageuses dans le contexte tendu du marché des transferts. Plusieurs éléments expliquent ce tarif attractif, en dépit de l’intérêt croissant des grandes écuries européennes.

Les raisons d’un transfert à prix réduit au profit de Manchester City

Crystal Palace était confronté à une pression temporelle importante, souhaitant finaliser la vente de Marc Guéhi avant la clôture du mercato d’hiver. La menace de perdre son défenseur gratuitement à l’issue de son contrat à venir cet été a contraint les dirigeants à accepter une offre largement inférieure aux 40 millions de livres sterling (environ 47 millions d’euros) initialement réclamés. Ce contexte a offert à Manchester City une opportunité idéale de recruter un joueur de qualité pour une enveloppe maîtrisée.

Une stratégie de négociation bien pensée par Manchester City

La formation de Pep Guardiola a su structurer l’accord en combinant un paiement initial modéré à hauteur de 20 millions de livres sterling, assorti de bonus conditionnels et d’un pourcentage sur une éventuelle revente future. Cette configuration financière permet à City de réduire le risque immédiat tout en se positionnant pour un gain potentiel à long terme, illustrant un sens aigu de la planification sur le marché des transferts.

L’impact du contexte contractuel sur la valeur marchande du joueur

Bien que Marc Guéhi soit reconnu comme l’un des jeunes défenseurs les plus prometteurs en Angleterre, son statut de joueur en fin de contrat a lourdement influencé sa valorisation. Le fait qu’il puisse partir librement dès l’été prochain a obligé Crystal Palace à revoir ses exigences à la baisse, alignant le prix demandé avec la réalité du marché. Manchester City a ainsi pu profiter de cette situation pour sécuriser un joueur d’avenir à moindre coût.

Un renfort stratégique pour le club de football mancunien

Avec ce recrutement, Manchester City complète efficacement sa charnière centrale en misant sur un profil jeune et leader de terrain. Ce transfert illustre également la capacité du club à allier performance sportive et intelligence économique lors du mercato. La démarche adoptée par les Citizens sera sans doute un modèle pour d’autres clubs souhaitant maximiser leurs investissements. Le club doit désormais préparer la suite de la saison, notamment le prochain match de Crystal Palace contre Sunderland en Premier League, où l’absence de Guéhi se fera sentir. Ce contexte illustre une fois encore la dynamique du mercato hivernal et ses impacts immédiats sur la compétition.

