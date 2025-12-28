Mercato : le Barça à l’affût d’un joueur de Premier League

À la recherche d’un défenseur central fiable à moindre coût, le FC Barcelone surveille de près la situation de Marcos Senesi. En fin de contrat à Bournemouth, l’Argentin représente une opportunité de marché que les dirigeants blaugrana évaluent avec attention.

Selon Sport, le Barça suit attentivement le dossier Marcos Senesi. À 28 ans, le défenseur central argentin s’est imposé comme un titulaire indiscutable en Premier League après quatre saisons pleines à Bournemouth. Gaucher, solide dans les duels et régulier dans ses performances, il s’est construit une réputation de défenseur sûr après avoir déjà confirmé son potentiel lors de son passage au Feyenoord.

Une situation contractuelle qui attire les convoitises

La fin de contrat de Senesi, programmée pour l’été prochain, change la donne. Le joueur a fait savoir qu’il ne prolongerait pas avec le club anglais, ouvrant la porte à un départ anticipé. Dans ce contexte, Bournemouth pourrait être tenté de réclamer une indemnité dès cet hiver afin d’éviter un départ libre dans quelques mois.

Côté catalan, la prudence reste de mise. Le Barça privilégie pour l’instant une solution transitoire, sous la forme d’un prêt ou d’un recrutement à coût réduit, plutôt qu’un transfert immédiat impliquant un investissement important.

La direction sportive, menée par Deco en collaboration avec Hansi Flick, entend analyser l’ensemble des options disponibles avant de trancher. L’objectif est clair : renforcer l’axe défensif, fragilisé par l’absence de longue durée d’Andreas Christensen, sans déséquilibrer une économie toujours sous surveillance.

Marcos Senesi ne constitue pas encore une priorité absolue, mais son profil expérimenté et sa situation contractuelle en font un candidat crédible. Un dossier susceptible d’évoluer rapidement si les conditions financières et sportives venaient à s’aligner dans les prochaines semaines.