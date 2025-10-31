Mercato : le Clasico se joue aussi hors du terrain

Le Real Madrid et le FC Barcelone s’affrontent pour s’attacher les services de Karl Etta Eyong, jeune attaquant camerounais de Levante UD.

Barcelone souhaite le recruter dès janvier et le laisser finir la saison à Levante, tandis que le Real Madrid est prêt à payer sa clause libératoire de 30M€. Manchester City et Arsenal suivent également le joueur.

Le duel Barça – Real Madrid pour Karl Etta Eyong

Le Clasico espagnol ne se limite plus aux pelouses. Après la victoire du Real Madrid 2-1 face au FC Barcelone, les deux géants espagnols poursuivent leur affrontement autour d’un jeune talent camerounais. Selon Mundo Deportivo, Karl Etta Eyong, 22 ans, est devenu le centre des attentions.

Grand, vif et doté d’un flair rare, l’attaquant de Levante UD est considéré comme le successeur idéal de Robert Lewandowski au Barça. Le club catalan souhaite le recruter dès le mercato hivernal, tout en le laissant terminer la saison avec son club actuel, afin d’assurer sa progression.

Enjeux pour les clubs

Remplacer Lewandowski et préparer l’avenir au poste de numéro 9. Le projet sportif séduit le joueur, mais le club doit attendre le départ de son attaquant polonais. Real Madrid : Diversifier les options offensives au poste de pointe et sécuriser un profil différent de Mbappé. Le club est prêt à payer la clause libératoire de 30M€ pour accélérer le transfert.

Concurrence européenne

La bataille ne se limite pas à l’Espagne. Manchester City et Arsenal suivent de près le jeune camerounais. Avec 5 buts et une passe décisive cette saison, Karl Etta Eyong pourrait coûter 10M€ de plus à ces clubs anglais que ce que demandent les Espagnols.

La lutte pour Karl Etta Eyong s’annonce intense. Le Barça part avec un léger avantage grâce à son projet séduisant, mais le Real Madrid dispose des moyens financiers pour bouger rapidement. L’influence anglaise pourrait également modifier l’issue du mercato, faisant de ce dossier l’un des plus chauds de l’hiver 2025.