Mercato : l’OM lorgne une pépite italienne

L’Olympique de Marseille pourrait animer le marché des jeunes talents dans les prochaines semaines. Selon les informations du journaliste Ben Jacobs, le club phocéen surveille de près Jeff Ekhator, jeune attaquant du Genoa, qui commence à se faire un nom en Serie A malgré son jeune âge.

Âgé de seulement 19 ans, Ekhator a déjà disputé 16 rencontres de championnat cette saison pour un bilan de deux buts. Des statistiques modestes en apparence, mais qui ne reflètent pas totalement l’impact du joueur. L’attaquant italien s’est surtout illustré par sa maturité dans le jeu et par des gestes de grande classe, à l’image de son but spectaculaire inscrit face au Naples en octobre dernier, conclu d’une audacieuse Madjer qui a marqué les esprits.

Ses performances n’ont pas échappé aux recruteurs européens. En Italie, l’AS Rome et l’Atalanta Bergame suivent également avec attention l’évolution du joueur, séduits par son potentiel et sa marge de progression. En France, l’OM fait partie des clubs susceptibles de passer à l’action, dans une logique de recrutement axée sur des profils jeunes et prometteurs.

Le dossier s’annonce toutefois coûteux. Le Genoa n’envisagerait pas de céder sa pépite pour moins de 20 à 25 millions d’euros, preuve de la valeur accordée en interne à l’attaquant. Un montant conséquent, mais qui pourrait être nuancé par les bonnes relations existantes entre les directions marseillaise et génoise, souvent évoquées comme un levier possible dans de futures négociations.

Reste à savoir si l’Olympique de Marseille décidera de concrétiser cet intérêt et de se positionner rapidement, face à une concurrence italienne bien installée. Une chose est sûre : Jeff Ekhator fait désormais partie des jeunes noms à suivre de très près sur le marché européen.