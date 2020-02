Mercato / PSG : Cavani pourrait le payer cher

Une partie des supporters du CUP va-t-elle faire payer à l’attaquant Edinson Cavani ses envies de départ du PSG ?

« Il y a une négociation ouverte. Le Paris Saint-Germain a rejeté trois propositions de l’Atletico Madrid, mais mon fils a demandé à partir et nous attendons qu’un accord soit trouvé entre les deux clubs. Ce que je ne comprends pas, c’est qu’ils veulent qu’il reste et ensuite ils le font jouer 6 minutes. Ils ne se comportent pas bien avec lui, avec tout ce qu’il a donné au Paris Saint-Germain depuis près de sept ans qu’il y est. Je suis en colère car ils ne se comportent pas bien », avait râlé la mère d’El Matador il y a dix jours.

Les supporters divisés sur le cas Cavani

Jusque là, Edinson Cavani était très apprécié par les supporters. Et pour cause, l’attaquant de 32 ans est le meilleur buteur de l’histoire du club et a toujours fait preuve de générosité sur les terrains, tout en gardant une certaine réserve en dehors, ne se plaignant jamais publiquement de sa situation, même ces derniers temps. Malgré tout cela, son désir de quitter la capitale passerait mal auprès de certains. Alors qu’il devrait retrouver le groupe ce samedi face à Montpellier, son accueil au Parc des Princes sera observé de près.

En effet, le journal Le Parisien est allé sondé les supporters pour connaître leur sentiment à l’égard de l’Uruguayen. Et en particulier le Collectif Ultras Paris qui s’était montré très critique à l’égard de Neymar l’été dernier, quand ce dernier avait tenté de s’échapper de la capitale. Cette fois-ci, les avis sont partagés. Il y a ceux qui font porter le chapeau à Thomas Tuchel, coupable de l’avoir écarté des terrains, le poussant ainsi au départ pour retrouver du temps de jeu. Et ceux qui n’acceptent pas qu’Edinson Cavani ait demandé un bon de sortie cet hiver, à six mois du terme de son contrat.

Images de IconSport