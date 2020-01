Mercato / PSG : une cible inattendue en attaque

Le PSG pourrait faire appel à une vieille connaissance en cas de départ de l’attaquant Edinson Cavani à l’Atletico Madrid.

« Je pense qu’on a un groupe complet. Vraiment complet. Après peut-être un attaquant en plus, je pense que c’est important. Mais l’idée n’était pas de le faire partir. Après, il y a des alternatives dans ce groupe-là. On a des joueurs qui peuvent jouer un peu partout. Il y a beaucoup d’alternatives. Et c’est difficile de remplacer un joueur comme Cavani. On doit décider avec lucidité. Comme je l’ai dit, on n’a jamais pensé à ça, mais on est à l’écoute », a confié Leonardo dimanche soir, sur la question de la succession d’Edinson Cavani en cas de départ de ce dernier cet hiver.

Le PSG envisage Cavani

L’international uruguayen désire quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre l’Atletico Madrid, afin de redorer son temps de jeu. Le directeur sportif brésilien a confirmé cette volonté, de même que ses parents ces dernières heures, qui ont par ailleurs déploré l’attitude des dirigeants parisiens, lesquels bloquent pour le moment son départ. Pour une affaire d’argent (l’Atletico Madrid proposerait 10 millions d’euros) ? Ou par crainte du vide laissé par son transfert ?

Sur ce dernier point, les champions de France étudieraient la possibilité de recruter un attaquant pour doubler le poste tenu par Mauro Icardi, sachant qu’en cas de blessure de l’Argentin, Eric-Maxim Choupo-Moting ne semble pas faire le poids pour le remplacer. Une piste a émergé ces dernières heures, portée par ESPN et confirmée par la Cadena SER. Elle mènerait à Kevin Gameiro que Valence ne retiendra pas en cas d’offre acceptable. Le club espagnol réclamerait 14 millions d’euros pour libérer l’international français qui connaît bien le PSG pour y avoir déjà joué (2011 – 2013).

