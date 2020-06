Mercato / PSG : Mbappé fait trépigner Leonardo

Le directeur sportif du PSG Leonardo n’a aucune envie de laisser partir Kylian Mbappé cet été. Mais l’attaquant reste sourd à son appel.

Neymar et Kylian Mbappé seront-ils toujours au PSG la saison prochaine ? « Rien ne nous indique le contraire. Ils ont encore deux ans de contrat et on pense plutôt à l’après avec eux. (…) Kylian Mbappé est le futur du PSG. C’est ce que tout le monde veut. L’idéal serait de prolonger (…) Il n’y a pas besoin de trop réfléchir. On profite de l’avoir, parce que c’est quelque chose d’énorme. Après, il faut trouver la solution pour continuer l’aventure ensemble », a confié Leonardo dimanche au JDD.

Mbappé fait patienter le PSG

A cette heure, la probabilité de voir Kylian Mbappé quitter Paris est plus faible que celle de le voir rester. Le club qui semble lui être destiné un jour ou l’autre, le Real Madrid réserverait ses efforts pour l’été 2021. Et pour cause, le champion du monde français n’aura alors plus qu’un an de contrat. A moins de prolonger d’ici là… Tout le noeud du problème est là. L’ancien Monégasque va-t-il oui ou non prolonger, trois ans après son arrivée dans la capitale ?

La question est cruciale car s’il ne le fait pas, le PSG sera dans une situation compliquée l’été prochain, obligé de se plier à la volonté de sa star tricolore, sous peine de le voir partir libre en 2022. C’est pourquoi le club a entamé depuis déjà plusieurs mois des discussions avec le clan du joueur. Mais selon L’Equipe, ce dernier réserve toujours sa réponse, préférant attendre encore avant de trancher sur son avenir. Alors que les clauses libératoires sont interdites en France, souhaitera-t-il obtenir la garantie de pouvoir partir quand bon lui semblera ?

