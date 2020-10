Mercato / PSG : des recrues, Aouar… ? Leonardo ne se défile pas

Le directeur sportif du PSG Leonardo a fait un point sur le mercato et refroidi la rumeur menant à Houssem Aouar.

S’il est descendu dans l’arène vendredi soir après le succès des Parisiens face à Angers (6-1), c’était surtout pour remettre Thomas Tuchel à sa place. Leonardo n’a pas du tout apprécié la sortie médiatique de son entraîneur et ne s’est pas privé de le dire. Mais une fois qu’il était là, la presse ne pouvait pas manquer l’occasion de l’interroger sur le recrutement, alors que le mercato referme ses portes dans deux jours et que le PSG n’a toujours pas trouvé les joueurs qu’il espérait.

Leonardo ne sait pas ce qu’il pourra faire

« On va essayer d’être créatif. Honnêtement, je ne sais pas ce qu’on va faire. Les derniers jours sont toujours instables. Il peut se passer beaucoup de choses. On vit un moment tellement difficile, on va voir comment ça va finir. On cherche des opportunités. Les postes peuvent changer. Cela dépend de ce qu’offre le mercato. On verra comment se passe le dernier jour », a répondu le directeur sportif parisien qui laisse entendre que l’effectif pourrait rester en l’état.

« Si on va faire quelque chose très bien. Si on ne peut pas, je pense que c’est compréhensible vu la situation que l’on vit. Tout le monde souffre aujourd’hui. Ce n’est pas le moment d’acheter des joueurs », a-t-il estimé. Quid du milieu lyonnais Houssem Aouar, annoncé dans le viseur cette semaine ? « Aouar, ça te fait un peu rêver. Mais peut-être que ce n’est pas le moment, c’est pas facile maintenant c’est un peu compliqué. S’il m’intéresse ? Je pense qu’Aouar intéresse beaucoup de clubs », a refroidi Leonardo.

Images de IconSport