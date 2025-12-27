Mercato : une pépite marocaine, championne du monde U20, affole la Ligue 1

Révélation de la première partie de saison en Ligue 2, Gessime Yassine attire désormais les convoitises. Champion du monde U20 avec le Maroc, meilleur passeur du championnat et étincelant en Coupe de France, l’ailier de Dunkerque est entré dans une nouvelle dimension. À quelques jours de l’ouverture effective du mercato hivernal, son avenir pourrait rapidement s’écrire loin du Nord.

Il y a parfois des performances qui font basculer un dossier. Celle livrée par Gessime Yassine face à RC Strasbourg en Coupe de France en fait clairement partie. Provoquant un penalty, multipliant les différences balle au pied et mettant en grande difficulté Ben Chilwell, l’ailier de USL Dunkerque a confirmé ce que beaucoup murmuraient déjà : la Ligue 2 commence sérieusement à lui servir de tremplin plutôt que de cadre.

Ces derniers mois, la trajectoire de Yassine s’est accélérée à grande vitesse. Artisan majeur du sacre historique du Maroc à la Coupe du monde U20 (deux buts, trois passes décisives), meilleur passeur de L2 et décisif lors des grands rendez-vous, le joueur n’est plus perçu comme un simple espoir. Il est désormais identifié comme une cible prioritaire sur le marché.

Sa capacité à éliminer en un contre un, son sang-froid dans les matchs à haute intensité – face au PSG au printemps dernier, puis récemment contre Strasbourg – et sa marge de progression séduisent bien au-delà de l’Hexagone.

Monaco et Strasbourg bien placés

Selon plusieurs sources proches du dossier, les discussions ne sont plus au stade exploratoire. En Ligue 1, AS Monaco fait figure de prétendant très sérieux, tout comme Strasbourg, qui suit le joueur de près depuis plusieurs semaines et a pu mesurer son impact dimanche dernier.

Mais la concurrence est rude. En Allemagne, Borussia Mönchengladbach et Werder Brême ont avancé leurs pions, tandis que le groupe Red Bull et Villarreal CF se montrent également attentifs. L’Arabie saoudite a tenté une approche, dans la continuité de sa stratégie axée sur les jeunes talents francophones, mais le clan Yassine reste ferme : priorité au projet sportif, idéalement en Ligue 1.

L’objectif est clair pour le joueur : poursuivre sa progression en Europe et se positionner durablement en vue de la Coupe du monde 2026 avec le Maroc, lui qui a déjà goûté à la pré-sélection chez les Lions de l’Atlas.

À Dunkerque, l’inévitable est anticipé avec lucidité. Le président Selçuk Demir l’a reconnu récemment, laissant entendre que le club agirait dans le respect de ses intérêts sportifs et économiques. En coulisses, Demba Ba, désormais chargé du sportif, pilote un dossier devenu stratégique.

Les enchères pourraient grimper rapidement dès les premiers jours de janvier. Une chose est certaine : le mercato hivernal n’a pas encore officiellement ouvert ses portes que le nom de Gessime Yassine en est déjà l’un des plus brûlants.