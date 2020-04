Mercato / Barça : il disait donc vrai sur Messi, ça chauffe !

Les dirigeants de l’Inter Milan ont vraiment envie de s’attacher les services de Lionel Messi (FC Barcelone) lors du mercato estival.

Il y a quelques jours, l’ancien président de l’Inter, Massimo Moratti, avait fait savoir que les Nerazzurri rêvaient de recruter l’attaquant argentin (En savoir plus). Cette fois, c’est via la chaîne TNT Sports qu’on a eu vent d’une information intéressante. En clair, ce média met en avant le fait que l’Inter fait le forcing, en coulisses, pour parvenir à atteindre cet objectif incroyable.

Depuis déjà un bout de temps, les pensionnaires du Stade Giuseppe Meazza travaillent sur ce dossier épineux. En plus d’être ciblé par l’Inter Milan, Lionel Messi est aussi dans le viseur des… Newell’s Old Boys. Le gaucher n’a jamais caché qu’il aimerait bien terminer sa carrière dans cet autre club de cœur en plus du FC Barcelone.

Messi n’a pas changé d’avis

Rappelons que « La Pulga » dispose d’un engagement au Camp Nou jusqu’au 30 juin 2021. A 32 ans, le natif de Rosario préfère désormais prolonger son bail d’un an à chaque fois plutôt que de le faire pour plusieurs années. Forcément, cela incite plusieurs clubs à songer sérieusement à l’idée de le déloger.

Attention tout de même, Messi a dit et répété qu’il voulait terminer sa carrière au très haut niveau au Barça. Ensuite, l’attaquant se voit bien porter le maillot des Newell’s Old Boys. Histoire de boucler la boucle, comme on dit, dans son pays natal qui est bien évidemment l’Argentine.

Images de IconSport