Coronavirus : Aulas peut compter sur un soutien en L1

Qu’on se le dise l’entraîneur de l’AS Monaco, Robert Moreno, est sur la même longueur d’ondes que Jean-Michel Aulas (OL).

Rappelons que le président de l’Olympique Lyonnais a fait savoir, dans un premier temps, que ce serait bien de miser sur une… saison blanche (En savoir plus). Aulas justifiait son idée par la pandémie de coronavirus. Au final, cet exercice 2019/2020 serait arrêté à ce stade et compterait pour du beurre. Cela avait provoqué la colère de son homologue marseillais Jacques-Henri Eyraud. Le président de l’OM avait publié une tribune dans le JDD pour dézinguer Jean-Michel Aulas… qui ne s’était pas laissé faire (En savoir plus).

Pour sa part, le coach de Monaco, Robert Moreno, est d’accord avec Aulas. Par le biais du média Deportes Cuatro, le technicien monégasque a déclaré tout d’abord qu’il espère franchement que « les différents championnats pourront être terminés ». Pour lui, le report de l’Euro à l’année prochaine est évidemment une bonne nouvelle pour atteindre cet objectif. Cela va permettre aux Ligues professionnelles d’avoir plus de dates pour réorganiser le calendrier.

Moreno n’a rien à y gagner…

Mais si au final elles n’arrivaient pas à caler toutes les dates, Moreno croit franchement que « le plus juste serait d’annuler la saison et de recommencer comme si aucun match n’avait été joué ». Là encore, les dirigeants de l’OM et d’autres clubs verront sans doute rouge. On pourrait comprendre les Phocéens qui seraient privés de leurs deuxième place du classement en Ligue 1, qualificative pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Quid de Monaco ? A contrario de l’OL, qui avait fini à la troisième place lors de l’exercice 2018/2019, l’ASM ne bénéficierait pas d’une saison blanche. En effet, l’ASM avait lutté jusqu’au bout pour obtenir son maintien dans l’élite du football français. Au final, le club de la Principauté avait terminé la saison à la 17e place. Moreno et ses joueurs ne tireraient donc aucun profit si la LFP tirait un trait sur cette saison 2019/2020.

Images de IconSport