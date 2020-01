Tottenham – Liverpool : Klopp et Mourinho n’ont pas vu la même chose !

Les managers José Mourinho (Tottenham) et Jürgen Klopp (Liverpool) n’ont pas vu la même chose au Tottenham Hotspur Stadium samedi (hier).

A l’issue de ce duel de Premier League (22e journée), ce sont les Reds qui ont empoché les trois points de la victoire (1-0). Le but de l’attaquant Roberto Firmino, à la 37e minute de jeu, a été décisif lors de ce match. Après la rencontre, Mourinho a déclaré que ses troupes auraient « mérité un point ». Pour lui, les Spurs ont « tout essayé » face au leader très solide de la Premier League. A ses yeux, Liverpool est tout simplement « la meilleure équipe du monde » en ce moment.

Le « Special One » a ajouté que l’escouade de la Mersey est « au maximum de son potentiel ». Finalement, José Mourinho a « toutes les raisons d’être fier » de ses joueurs qui n’ont rien lâché. De son côté, Klopp a estimé que ses Reds ont « mérité ces trois points » de la victoire. Sur le terrain, son équipe a « joué pour gagner » face à Tottenham. Ses joueurs se sont « battus jusqu’à la fin pour la victoire ». L’Allemand aurait quand même aimé que Liverpool arrive à « sceller le match plus tôt ».

Klopp persiste et signe !

Jusqu’au coup de sifflet final, son escouade était sous la menace d’une égalisation de Tottenham. Par ailleurs, « Kloppo » a mis l’accent sur le fait que les Reds ont eu « des occasions claires » afin d’inscrire un voire deux buts de plus. Jürgen Klopp a quand même admis que Liverpool a eu « besoin d’un peu de chance » sur le rectangle vert. Les assauts de Dele Alli notamment, qui aurait pu scorer « deux ou trois fois », ont inquiété la défense.

Au final, Klopp a jugé que Liverpool n’a pas joué son « meilleur match » cette saison. Pour autant, sa formation n’a pas à rougir de sa prestation. « Nous avons joué un très bon football et avons remporté légitimement ce combat. » Pour « Kloppo », « tout va bien » pour les Reds qui possèdent 16 points d’avance sur Leicester (2e, un match en plus que Liverpool) et 17 sur Manchester City (3e). A ce stade, on ne voit pas qui pourrait empêcher le club de la Mersey de décrocher un titre de champion attendu par les fans depuis 1990.

Images de IconSport