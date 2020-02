Tottenham – Man City : Mourinho refuse un autre gros clash

Le manager de Tottenham, José Mourinho, n’a plus l’air d’avoir envie de s’en prendre à Pep Guardiola (Manchester City).

Ce dimanche 2 février 2020, l’escouade des Spurs défiera celle des Citizens au Tottenham Hotspur Stadium (25e journée de Premier League). Avant ce match, Mourinho s’est exprimé au sujet de Guardiola. Dans le passé, le Portugais et l’Espagnol se sont envoyés souvent des pics. C’était valable sur le bord de la touche et bien sûr par médias interposés.

Aujourd’hui, le « Special One » considère que la hache de guerre est enterrée pour de bon. Il l’a fait savoir dixit le média britannique Sky Sports. « Avec lui, je me souviens plus des trois années où nous avions combattu du même côté, travaillant ensemble dans le même club. Je m’en souviens plus que de la rivalité dont parlent les gens », a souligné le technicien de Tottenham. Rappelons que Mourinho était l’adjoint de Bobby Robson au Barça.

Mourinho veut simplement… les trois points

A l’époque, Pep Guardiola s’exprimait encore sur le terrain au Camp Nou ! Alors que se profile le duel Tottenham – Manchester City, le « Special One » croit qu’il faut parler des deux équipes et pas de leurs clashs précédents. « C’est un match que je veux gagner parce que je veux que mon équipe gagne. Nous avons besoin de points, pas plus que ça. »

Pour sa part, Guardiola a pris la défense de Mourinho. Après des débuts intéressants avec l’équipe londonienne, le manager traverse une période plus difficile. Mais Pep Guardiola est convaincu que « chaque manager a besoin de temps » pour mettre des choses en place. Pour lui, l’équipe de Tottenham est « en vie » et « ce n’est pas plat » lorsqu’on la voit s’exprimer.

