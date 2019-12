Juventus : pour Nedved, l’OL c’est presque du pain béni !

Le vice-président de la Juventus, Pavel Nedved, est ravi suite au tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions.

Par le biais de Sky Italia, le Tchèque a fait savoir que c’était très bien, pour les Bianconeri, d’avoir pour adversaire l’OL. A vrai dire, l’homme d’affaires craignait franchement que la Juve hérite d’un adversaire bien plus coriace. « Bien sûr, on peut être satisfaits du tirage parce qu’on a vu qu’il y avait déjà des huitièmes de finale impressionnants. On ne peut pas se plaindre. »

« L’an dernier, on avait affronté l’Atlético, qui était un tirage plus dur, je pense. On peut être contents. » Malgré cela, Nedved a mis l’accent sur le fait qu’il ne fallait pas sous-estimer les Gones qui sont dirigés par Rudi Garcia. « En Ligue des champions, si tu n’es pas en forme en février-mars, tu ne passes pas. On a affronté Lyon en 2014 et 2016, mais ça ne compte pas, on est presque en 2020. Ce qui compte, c’est la forme du moment », a-t-il insisté.

Nedved et la Juventus visent le sacre européen

Pavel Nedved a admis qu’il n’avait « pas beaucoup suivi Lyon » cette saison. Désormais, les Turinois vont le faire à fond dans l’optique du 8e de finale aller-retour. Histoire de mieux connaître les forces et les faiblesses de l’équipe rhodanienne. Le vice-président de la Juventus Turin n’a pas caché que la conquête de la C1 restait l’objectif principal du club italien.

« Pour nous, la Ligue des champions ne doit pas devenir une obsession. Mais c’est un objectif clair, ça, on peut l’admettre. On est à égalité avec d’autres candidats à la victoire finale. Mais, en C1, il suffit de rater une période et tu es dehors », a-t-il répété. Notez que de son côté, le directeur sportif brésilien de l’OL, Juninho, a confié que ce tirage au sort était très dur, sur le papier en tout cas, pour son club (En savoir plus).

