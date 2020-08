Mercato / PSG : Neymar confirme une information importante !

L’attaquant Neymar a décidé de rester au PSG lors de ce mercato estival. Cette fois, le doute n’est plus permis !

Il y a quelques jours, on apprenait que le Brésilien avait tranché à propos de son futur (En savoir plus). Par le biais d’une interview accordée au magazine officielle du PSG, Neymar a enfoncé le clou. En une de ce dernier, on voit l’ancien joueur du FC Barcelone être à genoux et serrer les poings. L’extrait mis en avant, pour cette interview exclusive, est capital : « Je reste et je veux retourner en finale ».

Lors de la finale de la Ligue des Champions PSG – Bayern (0-1), le natif de Mogi das Cruzes n’avait pas réussi à trouvé la clé pour forcer le verrou munichois. Après la rencontre, Neymar était très triste comme l’attestaient ses larmes. Malgré cela, ce revers en finale de la C1 ne l’a pas incité à revoir sa copie au sujet de son futur. Alors qu’il voulait retourner au FC Barcelone l’été dernier, l’attaquant n’a plus des envies d’ailleurs.

Neymar bientôt récompensé ?

Cela tend à prouver que Neymar se sent très à l’aise au PSG. Sous contrat à Paris jusqu’au 30 juin 2022, le footballeur âgé de 28 ans pourrait même signer une prolongation au Parc des Princes. C’est en tout cas ce que souhaitent les dirigeants majeurs du Paris Saint-Germain dont Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. En attendant, les deux hommes peuvent se frotter les mains.

En plus de Neymar, rappelons que Kylian Mbappé désire aussi rester au PSG pendant ce marché des transferts. Les voyants sont donc au vert en ce qui concerne les deux superstars parisiennes. C’est de bon augure pour la saison 2020/2021 qui sera, en tout cas les supporters, l’espèrent encore meilleure. Pour cela, il faudra rester dominateurs sur la scène française… et gagner la Ligue des Champions.

Se queda… 🔴🔵 Ce lundi, sortie d’un @PSGLeMag spécial @ChampionsLeague ! Avec une interview de @neymarjr qui nous l’annonce en exclu interplanétaire : il reste au @PSG_inside en 2020-21 ! A découvrir aussi sur https://t.co/H7bmETILgd 👉 Fans/Magazine pic.twitter.com/LLsBTey0Tq — PSG Le Mag (@PSGLeMag) August 31, 2020

Images de IconSport