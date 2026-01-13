N’Golo Kanté : un retour en Europe qui se précise

Un choix sportif dicté par l’équipe de France

Selon nos informations, Fenerbahçe fait partie des clubs les plus insistants sur le dossier. Des premiers échanges ont déjà eu lieu entre l’entourage du joueur et la direction stambouliote, et l’intérêt est jugé réciproque. Sans être acté à ce stade, le scénario d’un départ d’Al-Ittihad est désormais clairement envisagé par le clan Kanté.

Si l’Arabie saoudite lui offre confort et stabilité, N’Golo Kanté reste animé par une ambition majeure : rester compétitif au plus haut niveau international. Son retour surprise avec Équipe de France lors de l’Euro 2024 a ravivé cette flamme. Performant malgré une longue absence, l’ancien de Chelsea a prouvé qu’il pouvait encore répondre présent dans les grands rendez-vous.

À l’approche de la Coupe du monde 2026, chaque décision pèsera lourd. Rejoindre un club européen engagé dans des compétitions continentales, avec une forte pression populaire et un championnat exigeant comme la Süper Lig, représenterait un signal fort envoyé au sélectionneur.

Fenerbahçe prêt à miser sur son expérience

Côté turc, Fenerbahçe voit en Kanté bien plus qu’un simple renfort. Le club souhaite s’appuyer sur son expérience, son professionnalisme et son leadership pour structurer son milieu de terrain sur la durée. Un contrat de deux ans et demi serait à l’étude, preuve que le projet s’inscrit dans une vraie continuité sportive.

À bientôt 35 ans, N’Golo Kanté sait que la marge d’erreur est mince. Mais fidèle à sa trajectoire, faite de choix réfléchis plutôt que de coups médiatiques, le champion du monde 2018 avance sans précipitation. Le retour en Europe n’est plus un tabou. Reste désormais à savoir si l’appel d’Istanbul deviendra réalité dans les prochains mois