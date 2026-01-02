Nice : un nouveau ménage annoncé dans l’effectif cet hiver

En grande difficulté sportive et institutionnelle, l’OGC Nice s’apprête à vivre un mercato hivernal agité. Selon L’Équipe, trois joueurs de l’effectif actuel sont poussés vers la sortie, dans un contexte de reconstruction accélérée.

Treizième de Ligue 1 à mi-saison, Nice traverse l’une des périodes les plus instables de son histoire récente. Les mauvais résultats sportifs ont été accompagnés de profonds bouleversements en interne. Après les incidents survenus avec une partie des supporters, Franck Haise a quitté ses fonctions d’un commun accord avec la direction. Claude Puel a été rappelé pour reprendre la main sur le projet sportif, tandis que l’organigramme a lui aussi été remanié.

Fabrice Bocquet a quitté son poste, et Jean-Pierre Rivère a fait son retour à la présidence du club, épaulé par Maurice Cohen. Une reprise en main assumée, qui s’accompagne désormais de décisions fortes concernant l’effectif professionnel.

Sanson, Louchet et Clauss sur la sellette

Sur le plan sportif, plusieurs départs sont envisagés dès cet hiver. D’après les informations de L’Équipe, Morgan Sanson et Tom Louchet ne devraient pas être retenus. Le premier, pourtant expérimenté, ne dispose que du quinzième temps de jeu de l’effectif niçois cette saison, signe d’un déclassement progressif. Le second, plus jeune, a peiné à convaincre sur la première partie de championnat, affichant des limites jugées trop importantes à ce niveau.

Un autre dossier sensible concerne Jonathan Clauss. Arrivé avec des attentes élevées, le latéral droit n’a jamais réellement retrouvé son meilleur niveau depuis l’échec de son transfert au Bayer Leverkusen l’été dernier. Son rendement insuffisant pousse aujourd’hui les dirigeants à envisager une solution de sortie.

Dans un contexte de pression maximale, l’OGC Nice semble décidé à tourner rapidement certaines pages. Ce mercato hivernal s’annonce comme un moment clé pour tenter de redresser une saison déjà largement compromise.