Nice : Vieira charge Le Graët et la LFP

L’entraîneur de Nice, Patrick Vieira s’est indigné des propos de Noël Le Graët et de l’absence de sanctions dans l’affaire Neymar – Gonzalez.

Comme vous le savez, la Commission de discipline de la LFP a décidé de classer l’affaire qui opposait Neymar à Alvaro Gonzalez. Suite au dernier PSG – OM (0-1), l’attaquant parisien avait accusé le défenseur marseillais d’avoir tenu des propos racistes. Le Brésilien était quant à lui suspecté d’avoir tenu des propos homophobes à l’encontre de l’Espagnol. Faute de preuves suffisantes, aucune sanction n’a été prononcée. Cette décision a ému l’entraîneur niçois Patrick Vieira.

Vieira déplore l’absence de sanctions

« Si on parle de racisme, de propos qu’on ne peut pas accepter, qu’il n’y ait pas de sanctions, ça me dérange un peu. Je pense que d’un côté comme de l’autre, il doit y avoir des sanctions », a-t-il estimé. « On parle de racisme, ce sont des choses qui sont inacceptables. Mais en même temps, quand on voit les propos qui ont été tenus par le président de la Fédération (Noël Le Graët), je ne suis pas surpris par l’absence de sanctions. Comme ça, on n’embête personne et tout le monde est satisfait, et la vie continue », a déploré le champion du monde 1998 en conférence de presse.

Invité à réagir à cette sombre affaire, Noël Le Graët avait prétendu que le racisme était très peu présent dans le monde du football, provoquant notamment une réaction épidermique de Patrice Evra qui a énuméré quelques exemples vécus en équipe de France. Si les instances françaises sont sans doute soulagées que l’affaire soit enterrée, il faut quand même reconnaître qu’il était difficile de prononcer des sanctions sur la simple base d’accusations sans preuve concrète.

Images de IconSport