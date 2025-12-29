OGC Nice : Franck Haise brise le silence et explique les raisons de son départ

Le rideau est tombé sur l’aventure de Franck Haise sur le banc niçois. Ce lundi, l’OGC Nice a officialisé la fin de sa collaboration avec l’entraîneur de 54 ans. Une séparation « d’un commun accord », actée dans un contexte sportif délicat, et qui ouvre la voie au retour de Claude Puel sur la Côte d’Azur.

L’annonce a fait l’effet d’un tournant au OGC Nice. Après plusieurs semaines de résultats en demi-teinte, le club azuréen a décidé de changer de cap. Pour assurer l’intérim jusqu’à la fin de la saison, les dirigeants ont rappelé Claude Puel, plus de neuf ans après son dernier passage au Gym.

Une décision assumée dans un contexte sportif tendu

Au moment de son départ, Franck Haise n’a pas esquivé ses responsabilités. Dans un message publié sur le site officiel du club, l’ancien technicien lensois a justifié cette séparation, en soulignant la nécessité de provoquer un électrochoc.

« En accord avec le président Rivère et compte tenu de la situation sportive, nous avons choisi de mettre fin à mon mandat d’entraîneur de l’OGC Nice, ainsi qu’à ceux de mes adjoints Lilian Nalis et Johann Ramaré », a-t-il déclaré, dans un ton posé et sans détour.

Haise a également tenu à remercier l’ensemble de l’institution niçoise, des salariés aux supporters, avant de formuler un vœu clair pour la suite : « Je souhaite au Gym, à ses supporters et à tout son environnement de renouer rapidement avec une dynamique sportive positive. »