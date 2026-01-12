OL : Endrick juge le niveau du championnat français

Buteur pour ses grands débuts avec l’Olympique Lyonnais face à Lille en Coupe de France, Endrick n’a pas seulement frappé fort sur le terrain. Le jeune prodige brésilien a aussi livré un premier regard lucide et appuyé sur la réalité du football français, qu’il juge bien plus exigeant qu’on ne l’imagine de l’extérieur.

Prêté par le Real Madrid, Endrick n’a pas mis longtemps à se signaler sous ses nouvelles couleurs. Dimanche, face au Lille OSC (2-1), l’attaquant de 19 ans a inscrit son premier but avec l’Olympique Lyonnais, lançant idéalement son aventure française.

Mais au-delà de la performance, c’est surtout son discours après la rencontre qui a retenu l’attention. Lucide, Endrick a reconnu avoir été prévenu avant son arrivée, sans vraiment mesurer la réalité du terrain. Ayant déjà croisé Lille en Ligue des champions par le passé, il savait à quoi s’attendre, mais l’intensité du football hexagonal l’a tout de même marqué.

L’ancien joyau de Palmeiras explique ainsi avoir longuement échangé avec des joueurs français avant de rejoindre Lyon. Tous lui ont tenu le même discours : un championnat exigeant, souvent sous-estimé depuis l’étranger. Une réalité qu’il dit désormais pleinement comprendre, évoquant des stades impressionnants, des équipes solides et un niveau athlétique élevé.

Nouveau test attendu face à Brest

Pour Endrick, ce premier match n’est qu’un début. Le Brésilien insiste déjà sur la nécessité d’être prêt mentalement et physiquement pour la suite, convaincu que seule une exigence constante permettra à l’OL d’enchaîner les résultats. Un message fort, révélateur d’un joueur déjà conscient des défis qui l’attendent.

Prochain test pour le jeune attaquant et les Gones : la réception du Stade Brestois 29 dimanche en Ligue 1, avec l’ambition de confirmer cette première impression très prometteuse.