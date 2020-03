OL / Coronavirus : la patronne de la LFP refroidit Aulas

La présidente de la LFP, Nathalie Boy de la Tour, pense franchement que Jean-Michel Aulas (OL) prend son « rêve » pour une réalité…

Rappelons que le dirigeant de l’Olympique Lyonnais aimerait que cette saison 2019/2020 compte pour du beurre (En savoir plus). Cas échéant, les Gones seraient qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue des Champions suite à la 3e place obtenue lors de l’exercice précédent. Par le biais d’une tribune diffusée par le Journal du Dimanche, le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, a taclé sévèrement son homologue lyonnais.

Ce dernier n’a pas tardé à réagir via Twitter (En savoir plus). Pour sa part, Nathalie Boy de la Tour a déclaré, lors de son passage sur beIN Sports, que les paroles de « JMA » n’engageaient « que lui ». La femme d’affaires a précisé que « le conseil d’administration (de la LFP) » n’a « même pas » étudié la possibilité de tirer un trait sur cette saison.

Boy de la Tour y croit dur comme fer

A l’heure actuelle, la présidente de la LFP croit qu’il est « vraiment beaucoup, beaucoup trop tôt aujourd’hui pour pouvoir imaginer quoi que ce soit ». Elle et ses collaborateurs travaillent « sur tous les scénarios ». Nathalie Boy de la Tour estime qu’il faut miser sur « la solidarité entre les 40 clubs (de L1 et de L2, ndlr) et les acteurs du foot » pour trouver une solution raisonnable.

A ce stade, elle reste « convaincue qu’on va aller au bout de notre Championnat » étant donné qu’il reste « encore beaucoup de semaines » pour y parvenir. Elle n’exclut pas la possibilité de « faire jouer des matches plusieurs fois par semaine » afin de rattraper le temps perdu. Mais avant d’acter une reprogrammation des matches, Nathalie Boy de la Tour doit attendre les prochaines décisions du gouvernement et des autorités sanitaires.

Images de IconSport