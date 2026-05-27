Olympique Lyonnais : Roman Yaremchuk connaît déjà son sort ! 

L’Olympique Lyonnais commence déjà à préparer son mercato estival après une fin de saison particulièrement amère. Les dirigeants lyonnais doivent désormais faire des choix précis sur plusieurs dossiers chauds. Et celui de Roman Yaremchuk fait déjà beaucoup parler.

Selon Actu ligue 1, l’OL souhaite conserver l’attaquant ukrainien, arrivé en prêt cet hiver en provenance de l’Olympiakos. Mais le club rhodanien refuse pour le moment de lever l’option d’achat fixée à 5 millions d’euros.

🚨 L’OL souhaite conserver Roman Yaremchuk mais ne lèvera pas son option d’achat à 5M€ en l’état. Les Lyonnais veulent négocier avec l’Olympiakos. 🇺🇦🔴🔵 — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 27, 2026

Arrivé durant le mercato hivernal contre un prêt payant estimé à 1,5 million d’euros, Roman Yaremchuk a rapidement apporté de nouvelles solutions offensives à Paulo Fonseca.

L’attaquant ukrainien de 30 ans a inscrit cinq buts en quatorze matches sous les couleurs lyonnaises. Son impact physique, son jeu dos au but et son expérience européenne ont souvent soulagé une équipe lyonnaise parfois en difficulté offensivement.

Dans plusieurs rencontres importantes, son profil a permis à l’OL de retrouver davantage de profondeur et de présence dans la surface.

Lyon veut négocier Roman Yaremchuk avec l’Olympiakos

Malgré cette adaptation réussie, l’OL ne compte pas payer les 5 millions d’euros prévus dans l’option d’achat. La situation financière du club oblige les dirigeants à surveiller chaque investissement de près.

Le récent rapport de la DNCG a rappelé que les finances lyonnaises restent fragiles malgré les ambitions sportives affichées par John Textor.

La non-qualification directe pour la Ligue des champions complique encore davantage les plans du club. Lyon devra passer par le troisième tour préliminaire puis les barrages pour espérer intégrer la phase principale de la C1.

Une qualification européenne ratée représenterait un énorme manque à gagner pour un club qui espérait justement s’appuyer sur la Ligue des champions pour respirer économiquement.

Pour conserver Roman Yaremchuk, l’OL devra donc convaincre l’Olympiakos de revoir ses exigences financières à la baisse. Les prochaines discussions entre les deux clubs seront déterminantes.

Dans le cas contraire, l’international ukrainien pourrait avoir disputé son dernier match avec les Gones lors de la lourde défaite face au RC Lens.