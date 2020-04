OM : l’hommage et les anecdotes de Nasri et Cissé sur Diouf

Les anciens internationaux français de l’OM Samir Nasri et Djibril Cissé ont rendu un hommage appuyé à Pape Diouf.

L’annonce du décès de Pape Diouf a provoqué une onde de choc dans le monde du football français. L’émotion est forte. De la part de l’équipe dirigeante actuelle de l’Olympique de Marseille, de celle qui avait travaillé avec l’ancien président, de ses adversaires parisiens et lyonnais. Mais aussi de ses anciens joueurs, comme les emblématiques Djibril Cissé et Samir Nasri. Les deux ex-internationaux français lui ont apporté un hommage appuyé et très ému.

Nasri très touché

« Peu de personnes dans le monde du football m’ont touché ou ont eu un impact comme tu as pu l’avoir dans ma vie ou dans ma carrière. Tu as toujours été un mentor, tu as été mon premier agent, tu as été mon président et c’est avec le cœur gros que je dois te dire au revoir. Tu es parti trop tôt, jamais je ne t’oublierai allah y rahmou Pape Diouf », s’est attristé le meneur de jeu Samir Nasri. De son côté, Djibril Cissé a livré une anecdote sur sa rencontre avec Pape Diouf qui en dit long sur l’homme.

Cissé raconte les dessous de son transfert à l’OM

« Aujourd’hui, le football français a perdu un grand monsieur… Je me rappellerai toujours de notre discussion un mois avant que je signe à l’OM, et encore plus de celle que nous avons eu la semaine après ma blessure. Quand Pape m’appelle et me dit : ‘je n’ai qu’une parole, on s’est mis d’accord sur ta signature à l’OM, et ce n’est pas ta blessure qui me fera changer d’avis sur tes qualités et le fait que tu es un joueur fait pour porter les couleurs de ton club de cœur qui est l’OM.’ Un profond respect pour cet homme et président extraordinaire. Ma tristesse est très grande aujourd’hui ! Merci mon Pape… Repose en paix », s’est ému l’ancien attaquant marseillais.

Images de IconSport