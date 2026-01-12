OM : la promesse forte d’Aubameyang après la désillusion face au PSG

Battu au bout du suspense par le Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions, l’Olympique de Marseille a laissé filer un trophée qui semblait à portée de main. Une défaite cruelle (2-2, 1-4 t.a.b.) qui a profondément marqué le vestiaire marseillais, à commencer par Pierre-Emerick Aubameyang.

Touché par cet échec de plus dans une période compliquée pour l’OM, l’attaquant gabonais a tenu à s’adresser directement aux supporters. Sur Instagram, le capitaine offensif phocéen a livré un message fort, mêlant lucidité, douleur et détermination intacte.

Aubameyang n’a pas cherché à masquer sa frustration. La célébration de son but, symbole d’un espoir brièvement ravivé, contraste violemment avec l’issue finale. Pour lui, cette finale perdue résume une accumulation d’échecs difficiles à digérer. Il évoque un groupe qui encaisse « depuis plusieurs semaines, mois », sans pour autant baisser les bras.

Mais au cœur de ce message, une ligne directrice : la foi. Celle qui a accompagné toute sa carrière et qu’il refuse d’abandonner aujourd’hui, malgré les critiques et les désillusions. L’ancien buteur d’Arsenal assume les erreurs, parle d’un « mauvais choix final », mais refuse de s’arrêter à ce constat amer.

Dans un passage lourd de sens, Aubameyang insiste sur son engagement total envers le club. Il assure n’avoir « pas dit son dernier mot » et promet de tout donner jusqu’au bout pour cette équipe marseillaise, qu’il entend défendre avec la même intensité, quelles que soient les tempêtes à traverser.

Plus qu’une réaction à chaud, la sortie d’Aubameyang apparaît comme un acte de foi envers le projet marseillais, et un serment adressé à un public exigeant mais fidèle. Reste désormais à transformer ces mots forts en réponses concrètes sur le terrain.