Mercato : l’OM tient une recrue phare, les réactions fusent (officiel)

Les dirigeants de l’OM ont acté officiellement la venue de Pablo Longoria. Ils l’ont nommé au poste de « Directeur général délégué chargé du football ».

Conformément à ce qui se dessinait le week-end dernier (En savoir plus), les Phocéens ont choisi de miser sur Longoria. Par le biais d’un communiqué, publié sur leur site officiel, ces derniers ont justifié la nomination de l’Espagnol. « Doté d’un très haut niveau d’exigence, après avoir notamment exercé à la Juventus et à Valence, clubs habitués à jouer le titre national et la Ligue des Champions, Pablo incarne la nouvelle génération de managers sportifs. Sa fine connaissance du football européen et mondial, ainsi que son approche très innovante du métier, ont fait de lui le candidat idéal pour cette fonction. Polyglotte parlant 6 langues (espagnol, français, anglais, italien, portugais et allemand), Pablo sait jongler entre les contextes, les cultures propres à chaque pays et a l’habitude des ambiances à haute intensité. »

Puis on a eu vent des fonctions qu’occupera Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille à compter du « lundi 3 août » tout comme Hugues Ouvrard (directeur général délégué). « Pablo supervisera l’ensemble du secteur sportif, de l’équipe première au centre de formation. Il sera responsable des transferts et accélérera le développement de l’usage des données dans la prise de décision sportive. » Après avoir signé son contrat à l’OM, Longoria a livré ses premières impressions. « Je suis fier d’avoir cette grande opportunité de pouvoir mettre mes compétences au service d’un des clubs les plus historiques en Europe et dans le football français. Je souhaite apporter le plus possible à l’Olympique de Marseille et j’ai hâte de vivre la passion des supporters, du stade et de la ville. »

Eyraud et McCourt sont ravis

Pour sa part, le président Jacques-Henri Eyraud a justifié le choix Pablo Longoria. « À travers un processus particulièrement rigoureux, nous recherchions un manager sportif très expérimenté, passé par des top clubs européens, qui apportait une approche nouvelle à cette fonction. Avec Pablo Longoria, nous avons trouvé cette combinaison, ainsi que des qualités humaines qui nous ont impressionnés. » Enfin, le propriétaire américain de l’OM, Frank McCourt s’est exprimé également suite à la nomination de Longoria. « Nous démarrons désormais la seconde phase de notre plan tous ensemble. Grâce au leadership continu de Jacques-Henri, à l’arrivée de Pablo et Hugues, ainsi qu’à l’engagement d’André (Villas-Boas), tout est réuni pour que nous puissions gravir ensemble le prochain sommet. » En vue de la saison prochaine, on connaît donc les hommes qui joueront un rôle capital à Marseille.

Images de IconSport