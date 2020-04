Manchester United : Pogba évoque un sujet crucial

Par le biais du site officiel de Manchester United, Paul Pogba s’est exprimé à propos de sa blessure à la cheville.

A cause de cette dernière, le milieu de terrain a été éloigné énormément des terrains cette saison. Le champion du monde âgé de 27 ans a fait seulement 8 apparitions et effectué 2 passes décisives toutes compétitions confondues. Pogba a confié avoir été « frustré » par cette blessure tenace. Puis l’ancien joueur de la Juventus a livré plus de détails à ce sujet. « Je ne sais pas si les gens savent ce qui s’est vraiment passé. J’ai donc eu une blessure au pied qui est survenue lors du match contre Southampton. C’était au début de la saison et j’ai donc supporté ça pendant longtemps, m’entraînant et essayant de jouer avec. Après m’être arrêté, j’ai découvert que j’avais une fracture. »

Puis Paul Pogba a ajouté qu’il avait « un plâtre dessus », autrement dit sur sa jambe. Lorsqu’il était revenu sur les terrains, « l’os était devenu plus gros ». Donc contre Watford et Newcastle, le natif de Lagny-sur-Marne pouvait « encore ressentir quelque chose ». Finalement, Pogba était passé par la case opération. Aujourd’hui, le milieu de terrain ne ressent plus « rien ». Du coup, il « espère » pouvoir être « de retour très bientôt ». Au quotidien, le Français s’entraîne déjà et peut toucher le ballon. C’est de bon augure pour la suite des événements.

Pogba entrevoit le bout du tunnel

« J’y suis presque. Je pense juste à revenir et à m’entraîner pleinement avec l’équipe. Je n’ai jamais eu quelque chose comme ça dans ma carrière. (…) Cela me donne plus faim de revenir et de bien faire. Et oui, ça montre aussi à quel point j’aime le football. » Paul Pogba a précisé qu’il a « hâte d’avoir à nouveau ce sentiment » de pouvoir s’exprimer sur les pelouses anglaises. Celui lui « manque » parce que son « travail » est de « jouer au football ».

