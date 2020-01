Manchester United : Pogba en a marre, mais alors à un point…

Le milieu de terrain français Paul Pogba (Manchester United) en a vraiment ras-le-bol de cette saison 2019/2020.

Jusqu’à présent, le champion du monde français a fait 8 apparitions toutes compétitions confondues. A la clé, 2 passes décisives pour le compte de l’équipe des Red Devils. Handicapé par des blessures, Pogba n’est toujours pas opérationnel… Actuellement, il soigne sa cheville après être passé sur le billard. On ne sait pas vraiment quand le natif de Lagny-sur-Marne pourra s’exprimer sans problèmes sur le terrain.

Selon Sky Sports, le manager Ole Gunnar Solskjaer a évoqué l’état d’esprit actuel de l’ancien joueur de la Juventus Turin. « Paul a connu une saison terrible avec des blessures. Il est désespéré de jouer au football. Il adore s’entraîner et jouer », a souligné le coach norvégien.

Solskjaer confiant pour Pogba, mais…

Solskjaer a ajouté que Paul Pogba « en a marre d’être blessé » fréquemment lors de cet exercice. Apparemment, le Scandinave est optimiste en ce qui concerne le milieu axial. « Paul a toujours été un professionnel de haut niveau. Je n’ai aucun doute sur son retour. Il va s’amuser. »

Toutefois, Solskjaer a confirmé que c’était « difficile de fixer des délais pour les blessures de longue durée ». Une chose est sûre, Pogba est motivé afin de pouvoir renouer avec la compétition le plus vite possible. Mine de rien, l’Euro 2020 approche doucement et sûrement…

Images de IconSport