Portugal – RDC : Yoane Wissa humilie Cristiano Ronaldo !

La RD Congo a frappé un grand coup pour son retour à la Coupe du monde. Opposés au Portugal de Cristiano Ronaldo, les Léopards ont arraché un précieux match nul (1-1) au terme d’une prestation pleine de caractère et d’abnégation.

Menés au score face à l’un des favoris du groupe K, les Congolais n’ont jamais baissé les bras. Ils ont finalement été récompensés grâce à Yoane Wissa, auteur d’un but historique qui permet à son pays de repartir avec un point précieux.

🇨🇩👏🏾 La RDC tient tête au Portugal et repart avec un point grâce au but historique de Yoane Wissa. 17 juin 2026

Wissa entre dans l’histoire du football congolais

Déjà devenu quelques minutes plus tôt le premier buteur de l’histoire de la RD Congo en Coupe du monde, Yoane Wissa a confirmé son statut de héros national. L’attaquant de Brentford a profité d’une ouverture dans la défense portugaise pour remettre les deux équipes à égalité et faire exploser de joie les supporters congolais.

Ce but symbolise parfaitement la progression des Léopards ces dernières années. Qualifiée pour le Mondial pour la première fois depuis 1974, la sélection congolaise démontre qu’elle n’est pas venue aux États-Unis pour faire de la figuration.

Face à une équipe portugaise largement favorite sur le papier, les hommes du sélectionneur congolais ont répondu avec une discipline tactique remarquable et une grande solidarité.

Ronaldo décevant dans ce Portugal – RDC

Le Portugal avait pourtant idéalement commencé la rencontre en ouvrant le score. Mais la Seleção n’a jamais réussi à prendre définitivement le contrôle du match.

Cristiano Ronaldo, très attendu pour ce qui pourrait être sa dernière Coupe du monde, est resté particulièrement discret. Peu servi dans de bonnes conditions, le quintuple Ballon d’Or n’a jamais réellement pesé sur la défense congolaise.

Cette prestation risque d’alimenter les débats au Portugal concernant son statut de titulaire. À 41 ans, la légende portugaise continue de susciter autant d’admiration que d’interrogations sur son rôle dans cette équipe.

Au classement du groupe K, ce résultat relance complètement les débats. La RDC prouve qu’elle peut rivaliser avec les meilleures nations tandis que le Portugal perd déjà deux points importants dans la course à la première place.

Pour les Léopards, l’essentiel est ailleurs : ils ont marqué leur premier but en Coupe du monde, décroché leur premier point dans l’ère moderne du tournoi et envoyé un message clair à leurs futurs adversaires. La RD Congo est bien de retour sur la scène mondiale.