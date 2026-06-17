Coupe du monde 2026 : cinq sélections africaines ont déjouées les pronostics 

La Coupe du monde 2026 n’en est qu’à ses débuts, mais les sélections africaines ont déjà envoyé un message fort au reste de la planète football. Face à plusieurs favoris annoncés pour le titre, les représentants du continent ont multiplié les performances de haut niveau et démontré qu’ils étaient capables de rivaliser avec les meilleures nations du monde.

En quelques jours seulement, le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Cap-Vert, l’Égypte et la RD Congo ont obtenu des résultats qui confirment la progression du football africain sur la scène internationale.

🚨 L’Afrique continue de faire TRÈS TRÈS BONNE IMPRESSION dans ce début de Coupe du monde 🌍 17 juin 2026

Des résultats qui forcent le respect

Le Maroc a été le premier à frapper un grand coup en tenant le Brésil en échec (1-1). Les Lions de l’Atlas ont confirmé que leur formidable parcours lors du Mondial 2022 n’était pas un accident.

La Côte d’Ivoire a ensuite signé la première victoire africaine du tournoi en dominant l’Équateur (1-0). Les Éléphants ont affiché une grande maîtrise collective et pris une option importante dans la course à la qualification.

Le Cap-Vert a créé l’une des plus grandes surprises de ce début de compétition en neutralisant l’Espagne (0-0). Héroïque, le gardien Vozinha a multiplié les arrêts face à la Roja et permis aux Requins Bleus de décrocher un point historique.

L’Égypte a également réalisé une belle opération contre la Belgique (1-1), tandis que la RD Congo a tenu tête au Portugal de Cristiano Ronaldo grâce à un but historique de Yoane Wissa (1-1).

Qui peut aller le plus loin ?

Sur la base des premières prestations, le Maroc semble encore être la sélection africaine la plus armée pour réaliser un grand parcours. Les hommes de Walid Regragui possèdent l’expérience des grandes compétitions et ont déjà démontré qu’ils pouvaient rivaliser avec les meilleures équipes du monde.

La Côte d’Ivoire apparaît également comme un sérieux outsider après son succès contre l’Équateur. Son mélange de puissance physique et de qualité technique pourrait lui permettre de franchir plusieurs tours.

Mais l’équipe qui suscite le plus de sympathie reste peut-être le Cap-Vert. Pour sa première participation à une Coupe du monde, la sélection insulaire a déjà écrit l’histoire en résistant à l’Espagne. Quant à la RD Congo, son nul contre le Portugal prouve que les Léopards peuvent eux aussi rêver d’un exploit.

Une chose est certaine : après seulement quelques journées, l’Afrique a déjà démontré qu’elle ne serait pas un simple figurant dans cette Coupe du monde 2026. Et au vu des premières performances, plusieurs nations du continent semblent capables de viser bien plus qu’une simple qualification pour les phases à élimination directe.