Cap-Vert : Bubista tourne la page malgré un mondial historique

Une page majeure se referme pour le football cap-verdien. Après avoir conduit les Requins Bleus lors de leur historique Coupe du monde 2026, Bubista quitte ses fonctions de sélectionneur. Le technicien de 56 ans ne restera toutefois pas longtemps sans emploi puisqu’il prend immédiatement la direction du Maroc, où il devient le nouvel entraîneur de la RS Berkane.

Bubista et le Cap-Vert, c’est terminé. L’homme qui a accompagné la progression spectaculaire des Requins Bleus ces dernières années quitte son poste de sélectionneur au lendemain d’une aventure historique sur la scène internationale.

Selon les informations de Fabrizio Romano, le technicien cap-verdien a décidé d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Direction le championnat marocain, où la RS Berkane lui confie les commandes de son équipe première.

🚨🇨🇻 Bubista leaves head coach role at Cape Verde after historical World Cup. He’s now the new head coach at Moroccan club RS Berkane. 🇲🇦 — Fabrizio Romano

4 août 2026

Bubista referme un chapitre historique avec le Cap-Vert

Arrivé à la tête de la sélection en 2020, Bubista aura accompagné l’une des plus belles périodes de l’histoire du football cap-verdien. Sous sa direction, la petite nation insulaire s’est progressivement installée parmi les sélections africaines capables de bousculer les grandes puissances du continent.

Le point culminant restera évidemment l’aventure de 2026. Pour la première fois de son histoire, le Cap-Vert a participé à une phase finale de Coupe du monde. Une qualification qui avait déjà placé Bubista parmi les techniciens les plus importants de l’histoire sportive du pays.

Cette première apparition mondiale a offert une exposition exceptionnelle aux Requins Bleus et renforcé la cote de leur sélectionneur sur le marché africain.

La RS Berkane mise sur son expérience

Bubista n’aura donc pas eu besoin d’attendre longtemps avant de trouver un nouveau défi. La RS Berkane a choisi de miser sur son profil pour poursuivre ses ambitions au Maroc et sur la scène continentale.

Pour l’ancien international cap-verdien, ce choix représente également un changement important. Habitué au fonctionnement d’une sélection nationale, il va retrouver le quotidien d’un club avec des rencontres beaucoup plus rapprochées et une pression permanente sur les résultats.

Il débarque surtout dans une institution particulièrement ambitieuse. La formation de Berkane s’est imposée ces dernières années parmi les clubs marocains les plus réguliers sur la scène africaine, avec plusieurs campagnes remarquées dans les compétitions de la CAF.

Son expérience internationale et sa connaissance approfondie du football africain ont donc forcément pesé dans le choix de la direction.

Le Cap-Vert doit désormais préparer l’après-Bubista. La mission de son successeur sera loin d’être évidente : maintenir la sélection au niveau atteint ces dernières années et confirmer que la qualification au Mondial 2026 n’était pas un simple exploit isolé.

Bubista laisse derrière lui une équipe qui a gagné en expérience, en confiance et surtout en crédibilité internationale.

Pour le technicien, l’aventure change désormais de décor. Après avoir conduit son pays vers la plus grande compétition de football de la planète, il va tenter de transformer cette réussite en succès au niveau des clubs.

Du Cap-Vert à Berkane, Bubista reste en Afrique. Mais après avoir écrit une page d’histoire avec les Requins Bleus, c’est désormais en orange qu’il tentera d’en ouvrir une nouvelle.