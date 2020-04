Premier League : Liverpool sacré champion d’Angleterre !

Largement en tête de la Premier League, Liverpool ne sera pas privé du titre de champion cette saison, quoi qu’il arrive.

Liverpool compte 25 points d’avance sur son dauphin Manchester City (un match en moins) en Premier League. Autant dire qu’a neuf journées du terme, il faudrait un cataclysme pour que les troupes de Jürgen Klopp ne soient pas sacrés champion d’Angleterre (pour la première fois depuis 1990 !). Un cataclysme comme une annulation de la saison en raison de l’arrêt des compétitions lié à la lutte contre le coronavirus ?

Liverpool sera champion quoi qu’il arrive, annonce Ceferin

Le président Aleksander Ceferin a tenu à rassurer les Reds sur ce point-là. « Il est impossible que Liverpool termine sans le titre. Si les matchs sont joués, alors il le gagnera presque certainement (…). Dans le cas où les matchs ne pourraient pas être joués, nous devrons trouver un moyen et un critère sur la base desquels les résultats seront déclarés et les gagnants désignés », a-t-il confié au média slovène Ekipa.

« Je ne vois aucun scénario dans lequel Liverpool ne serait pas (champion d’Angleterre). Je sais que les fans pourraient être déçus si les matchs se jouaient à huis clos ou si la décision était prise en dehors du terrain et au niveau des instances, mais je pense qu’ils remporteront le titre, d’une manière ou d’une autre », a insisté le patron du football européen qui valide ainsi d’ores et déjà la victoire des Reds, et s’arroge par ailleurs le droit de décider du sort des championnats…

