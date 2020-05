Premier League : le maire de Londres déjuge le premier ministre

Tandis que Boris Johnson a donné le feu vert pour la reprise du football en Angleterre, le maire de Londres est inquiet.

Lundi, le premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé que les sports professionnels pourront reprendre à partir du 1er juin. La Premier League pourrait quant à elle être relancée le 12 juin, soit dans un mois. Pour ce faire, le projet « Restart » proposé par les instances doit encore être ratifié par au moins 14 des 20 clubs du championnat. De son côté, le maire de Londres, Sadiq Khan ne semble pas très emballé par l’idée, si l’on se fie à son porte-parole.

La reprise de la Premier League, trop tôt pour le maire de Londres

« Sadiq souhaite vivement que la Premier League et le sport professionnel en général reprennent. Cependant, alors que le pays est toujours aux prises avec cette crise et que des centaines de personnes meurent chaque jour, il estime qu’il est trop tôt pour discuter de la reprise de la Premier League et du sport de haut niveau dans la capitale », a-t-il averti. « En tant que fan de Liverpool, Sadiq souhaite bien sûr le retour de la Premier League, mais cela ne peut se produire que lorsque la situation sanitaire sera sûre, et cela ne peut pas imposer de charge supplémentaire au NHS et aux services d’urgence », a-t-il jugé.

« Sadiq est préoccupé par le bien-être des joueurs qui participent à tous les sports professionnels, pas seulement au football. Il y a d’énormes questions à se poser sur la façon dont les joueurs pourraient s’entraîner en toute sécurité, comment ils se rendraient aux matchs et comment ils pourraient jouer sans risque de propager le virus », a ajouté le représentant du maire de Londres. Pour rappel, la capitale anglaise recèle six clubs de Premier League : Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Tottenham, West Ham et Watford.

