Premier League / Coronavirus : un plan d’action se dessine !

Les dirigeants de la Premier League ont peut-être trouvé la bonne formule (en tout cas pour eux…) afin de finir cette saison 2019/2020.

Jusqu’à nouvel ordre, les joueurs ne peuvent pas disputer les rencontres restantes de l’autre côté de la Manche. La faute, bien entendu, à la pandémie de coronavirus qui fait aussi des ravages en Angleterre. Selon The Independent, les décideurs de la Premier League ont « élaboré des plans » lorsqu’il sera possible de revenir sur les pelouses. Ces derniers estiment que les footballeurs de Premier League pourraient se rendre « dans des camps isolés » dans les Midlands et à Londres « en juin et juillet ». Les joueurs et les staffs seraient donc « confinés dans des hôtels en étant séparés de leurs familles ».

Régulièrement, ils passeraient « des tests complets » et « des conditions de quarantaine » devraient être respectées à la lettre. Ils seraient donc un peu dans les situations des sélections qui préparent tel ou tel tournoi majeur. Quid des supporters ? Les matches se dérouleraient « à huis clos »… et seraient tous diffusés dans le cadre « d’un méga-événement télévisé » cet été. A la clé, « une pognée » de matches « tous les jours pendant les mois d’été » pour boucler le calendrier. The Independent précise que ce plan a « attiré un soutien gouvernemental accru ».

La Premier League pour… distraire le peuple ?

Les autorités « aiment l’idée d’une population absorbée par le sport national, en particulier dans le cas où les mesures de confinement seraient renforcées ou étendues ». Sur le papier, cette idée a des chances de faire son chemin au cours des heures et des jours à venir. Elle « faciliterait beaucoup la planification ». Toutefois, il faudrait lever des doutes au niveau notamment des « problèmes logistiques ».

Les autorités devraient aussi permettre aux arbitres, aux cameramen et autres équipes de diffusion d’être confinées. Par ailleurs, le fait de mobiliser des « responsables médicaux », à l’occasion d’événements sportifs « non essentiels », ferait sans doute grincer des dents en Angleterre. Les autres habitants du pays pourraient voir d’un mauvais œil le fait que les autorités mettent autant de moyens… pour assurer simplement le déroulement d’une saison de football.

