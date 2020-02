PSG : Le Graët envoie un message à Mbappé… et à Rabiot

Le président de la FFF Noël Le Graët s’exprime sur les possibles présences de Kylian Mbappé et Adrien Rabiot aux Jeux Olympiques.

La France va-t-elle se présenter aux Jeux Olympiques de Tokyo l’été prochain (24 juillet au 9 août) avec une équipe de choc ? Une équipe qui contiendrait par exemple la star Kylian Mbappé (21 ans) ? Alors que les Bleus n’ont plus remporté l’épreuve depuis 1984 et n’y ont plus participé depuis 1996, le président de la FFF Noël Le Graët l’appelle de ses voeux. Il espère qu’un accord pourra être trouvé avec le Paris Saint-Germain (sachant qu’il disputera déjà l’Euro quelques jours avant), qui a le droit de refuser de libérer son attaquant pour cette épreuve.

Le Graët espère voir Mbappé aux JO

« Il veut gagner la Ligue des Champions, l’Euro et les JO… Lui a envie. Notre sélectionneur (Sylvain Ripoll) a très envie. J’aimerais assez qu’il soit aux JO, notamment pour l’image », a-t-il confié à L’Equipe. « C’est un garçon qui est déjà au top. Mais je me mets à la place du PSG. Ils n’ont peut-être pas très envie qu’il fasse toutes les compétitions. Mais je ne pense pas qu’ils s’y opposeraient. En termes d’image, ce serait compliqué pour eux. Et pour nous, compliqué de ne pas le sélectionner », a-t-il ajouté.

La porte n’est pas fermée pour Rabiot

Les Bleuets pourraient-ils également rallier le Japon avec Adrien Rabiot dans leurs rangs ? Pour rappel, l’actuel milieu de terrain de la Juventus Turin a été écarté de l’équipe A par Didier Deschamps depuis son refus d’honorer son rôle de réserviste avant la Coupe du monde 2018. « Il n’est pas suspendu. Je n’en ai pas parlé à Ripoll. Je n’ai pas de réponse », a répondu Noël Le Graët. « C’est plus compliqué si tous les titulaires sont sur pied. Mais ça n’engage que moi », a-t-il poursuivi.

« Je connais aussi un peu Didier. Il n’est pas rancunier, mais il a de la mémoire. Moi, je n’ai jamais rien eu contre lui. J’avais souhaité le rencontrer, pas pour le punir. Je constate avec plaisir qu’il rejoue dans un club prestigieux, où il est titulaire ces derniers temps », a poursuivi le président de la FFF. Pas un oui franc, mais la porte n’est pas fermée.

Images de IconSport