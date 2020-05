PSG : son avenir ? Mbappé affiche ses ambitions

En attendant de pouvoir refouler les pelouses, l’attaquant du PSG Kylian Mbappé parle des trophées après lesquels il court.

Comme ses coéquipiers, Kylian Mbappé a des fourmis dans les jambes, après plus de deux mois d’arrêt des compétitions en France. Sans doute un peu jaloux de l’Allemagne qui a relancé la Bundesliga, ou de l’Espagne qui suivra bientôt avec la Liga, l’attaquant du Paris Saint-Germain espère pouvoir rejouer en Ligue des Champions dès le mois d’août, à défaut de pouvoir participer à l’Euro 2020 (reporté à l’année prochaine) comme prévu initialement. Deux compétitions qu’il rêve de remporter.

Mbappé rêve d’Euro et de Ligue des Champions avec le PSG

« Mes ambitions sont de continuer de gagner avec l’équipe nationale. On a l’Euro la saison prochaine et on veut gagner », a-t-il confié au Daily Mirror. « J’ai aussi comme grande ambition de gagner une Coupe d’Europe. Faire partie de l’équipe qui remporterait la première Ligue des Champions de l’histoire du PSG serait très spécial », a-t-il poursuivi. Si Paris ne la gagne pas cette saison, cela signifie-t-il qu’il est disposé à continuer l’aventure une année de plus pour retenter sa chance la saison prochaine ?

S’il parvenait à remporter ces deux compétitions prestigieuses, nul doute que Kylian Mbappé se rapprocherait du Ballon d’Or. Il affirme ne pas en faire une obsession. « Ce serait bien de le gagner, mais ce n’est pas quelque chose qui m’empêche de dormir », a-t-il affirmé. Faut-il le croire ? « Je ne pense pas devoir le gagner dès la saison prochaine ou la suivante. Je ne me fixe pas de limite de temps. Je ferai toujours du PSG et de l’équipe nationale ma priorité, alors si des honneurs personnels viennent de mes performances, c’est du bonus », a-t-il conclu.

Images de IconSport