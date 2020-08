PSG : Neymar aurait-t-il pu être Ballon d’Or 2020 ?

Auteur d’une excellente saison avec une équipe du Paris Saint-Germain au top de sa forme, Neymar Junior aurait sûrement mérité le trophée du Ballon d’Or 2020 France Football.

Après toutes les rumeurs de départ ou d’éventuel retour au FC Barcelone qui ont fait tourner la tête des supporters parisiens l’été dernier, aujourd’hui, le « Ney » semble pleinement épanoui au PSG. L’attaquant brésilien a su tirer son épingle du jeu et montrer à quel point il pouvait être décisif pour son équipe, en se présentant comme l’un des grands artisans du quadruplé national du club de la capitale (Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de la Ligue, et Coupe de France), qui réalise l’une de ses meilleures campagnes en 50 ans d’existence.

Neymar steps up to take a free-kick… 🎯pic.twitter.com/VmLrnIT7MM — Goal (@goal) August 20, 2020

Des statistiques affolantes

Neymar a passé deux premières saisons cauchemardesques à Paris entrecoupées de blessures et de suspensions. Malgré tout, l’exercice 2019-2020 a enfin été pour lui l’occasion de montrer toute l’étendue de son potentiel et de son talent, justifiant ainsi les 222 millions d’euros de son achat au FC Barcelone en 2017. Les chiffres parlent d’eux-mêmes avec 13 buts marqués et 6 passes décisives délivrées lors de ses 15 apparitions en Ligue 1.

C’est surtout en Ligue des Champions qu’il a prouvé à quel point il était précieux en se montrant au-dessus du lot et répondant systématiquement aux attentes de ces grands rendez-vous. Buteur lors du très redouté huitième de final retour face à Dortmund (2-0), il a été acclamé par les supporters parisiens qui n’ont pas été déçus de sa prestation différente mais tout autant impressionnante en quart de finale contre l’Atalanta Bergame (2-1).

Les données récoltées par la plateforme de statistiques de sports Opta font écho à cette impression de domination en C1 : lors du « Final 8 » de Ligue des Champions (quart de finale et demi-finale), Neymar a eu 61,3% de réussite sur ses 15,5 tentatives de dribbles déclenchées toutes les 90 minutes, loin devant Houssem Aouar (Olympique Lyonnais, 51% et 7 tentatives) ou Kylian Mbappé (PSG, 50% et 6,2 tentatives). Sa forme éblouissante dans la compétition est d’ailleurs même appuyée jusqu’au bout par les avis émis par les experts et les bookmakers. Avant la grande finale contre le Bayern Munich, un des sites de paris sportifs en ligne évaluait le 21 août ses chances de marquer un but de l’extérieur de la surface à une cote de 10.00, soit la meilleure devant Serge Gnabry (12.00) ou même Robert Lewandowski (17.00). Même à l’époque où il a remporté la Champions League avec le FC Barcelone en 2015, il n’avait pas autant fait l’unanimité.

🤩 #UCL Votez pour @neymarjr comme 𝕛𝕠𝕦𝕖𝕦𝕣 𝕕𝕖 𝕝𝕒 𝕤𝕖𝕞𝕒𝕚𝕟𝕖 ! ✨ 👇👇 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 16, 2020

Lewandowski, concurrent principal de l’année

Si tout le monde s’accorde pour dire que sa saison a été réussie, beaucoup estiment qu’il existe encore de meilleurs joueurs que lui sur la planète football actuellement. Dans le top 10 des footballeurs qui auraient mérité le Ballon d’Or 2020 établi par le site d’analyses et d’actualités de football Goal, Neymar ne pointait qu’à la 5ème position en juillet dernier. Il devançait son coéquipier Kylian Mbappé (7ème) et le magicien belge de Manchester City, Kevin De Bruyne (6ème). Karim Benzema (4ème) arrive juste devant lui, étant l’atout principal du titre de champion d’Espagne récupéré par le Real Madrid de Zinedine Zidane. Lionel Messi (3ème) et Cristiano Ronaldo (2ème) sont des choix discutables, mais restent des figures constantes et indétrônables depuis plusieurs années. Mais celui qui ne fait pas débat est le numéro 1 de ce classement : Robert Lewandowski.

L’attaquant du Bayern Munich a survolé la Bundesliga allemande cette saison en inscrivant 34 buts sur ses 31 apparitions. En Champions League, à la veille de la finale face à Paris, Lewandowski portait son compteur de but à 15 réalisations, flirtant ainsi avec le record établi par Cristiano Ronaldo sur une même saison (17 buts avec le Real Madrid en 2013-2014). Évoluant dans la modeste sélection nationale polonaise, une bonne année en Ligue des Champions avec son club semble être le seul moyen pour que l’attaquant de 31 ans puisse enfin décrocher un Ballon d’Or. En effet, comme l’histoire du trophée l’a prouvé à plusieurs reprises, le nom du vainqueur de l’année prochaine dépendra de la nation qui ira le plus loin à l’Euro. Un constat qui s’appliquera malheureusement aussi à Neymar, attaquant de la Seleçao brésilienne.

How many goals will Lewy finish on? 🤔

The single-season record is still on… 👀#UCLfinal pic.twitter.com/2PhpmDFkhM — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 21, 2020

2020 était donc peut-être l’année ou jamais. Mais si Neymar évite les blessures et les baisses de régime la saison prochaine avec le PSG, le numéro 10 brésilien pourrait bel et bien mettre enfin les mains sur cette récompense individuelle qui manque à son palmarès.