Rafael accable van Gaal

Désormais à Istanbul, l’ancien défenseur lyonnais Rafael s’est confié sur son ancien entraîneur à Manchester United, Louis van Gaal.

Rafael a quitté Lyon lors de ce mercato, direction Basaksehir à Istanbul. Avant de rejoindre le Rhône en 2015, le défenseur brésilien portait les couleurs de Manchester United depuis 2008. Mais l’arrivée chez les Red Devils de Louis van Gaal en 2014 a précipité son départ un an plus tard. A l’occasion d’un entretien accordé à The Athletic, le latéral droit de 30 ans explique tout le mal qu’il pense de l’entraîneur néerlandais, dont la réputation n’est plus à faire.

Pourquoi Rafael « n’aime pas van Gaal »

« Je n’aime pas van Gaal. (…) Le premier jour, il ne m’a pas parlé. Le second, il m’a dit que je pouvais m’en aller. Je ne m’étais même pas entraîné et il me disait ça… Je ne pouvais pas y croire », a-t-il raconté. « J’ai essayé de me battre pour ma place. Je suis resté une année avec lui. Ça a été tellement difficile. Il a été une des pires personnes avec qui j’ai travaillé », se souvient Rafael.

« Il ne pensait qu’à lui. (…) Il avait établi une routine de merde. Tous les jours, après le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner, il parlait pendant 15 minutes sur l’entraînement, sur ce qui lui arrivait, sur la vie. Tu sais ce que c’est d’écouter quelqu’un parce qu’il parle beaucoup ? C’était tous les jours ! », s’est plaint l’ancien Lyonnais désormais en Turquie.

