Le jeune milieu anglais de Manchester United vit une situation de plus en plus inconfortable. Alors que Sir Jim Ratcliffe vient de réaffirmer sa confiance totale envers Ruben Amorim pour les trois prochaines années, Kobbie Mainoo, peu utilisé depuis le début de saison, envisage désormais un départ cet hiver pour relancer sa carrière.

L’arrivée de Ruben Amorim à la tête de Manchester United devait symboliser un renouveau. Mais après un début de saison mitigé, les Red Devils pointent à la dixième place de Premier League, et certains cadres commencent déjà à s’interroger sur la direction prise par le club. Si des rumeurs faisaient état d’un possible limogeage du technicien portugais, Sir Jim Ratcliffe a mis fin au suspense en assurant qu’Amorim bénéficierait du temps nécessaire pour imposer sa vision.

Dans le podcast The Business, le copropriétaire britannique a défendu son entraîneur : « Ruben doit démontrer qu’il est un grand coach sur trois ans. Le football ne se construit pas du jour au lendemain. Regardez Arteta à Arsenal : il a connu des débuts difficiles avant de bâtir un projet solide. Nous devons être patients. » Une déclaration forte qui clarifie les intentions du club à court et moyen terme.

Cette prise de position ferme, en revanche, compromet sérieusement l’avenir de Kobbie Mainoo à Old Trafford. Le milieu de 20 ans, auteur d’une percée impressionnante en 2024, vit une saison cauchemardesque. Peu utilisé par Amorim — seulement une titularisation depuis août —, il ne semble pas entrer dans les plans du coach portugais, qui lui préfère un entrejeu plus expérimenté articulé autour de Casemiro, McTominay et Bruno Fernandes.

Le joueur avait déjà manifesté son envie de quitter le club en prêt avant la fin du dernier mercato estival, inquiet de son faible temps de jeu. Amorim l’avait finalement convaincu de rester, lui promettant une vraie concurrence. Mais depuis, rien n’a changé. Pire, son entraîneur a semblé minimiser son cas, déclarant récemment : « Kobbie est un joueur exceptionnel, mais il n’est pas encore au niveau que certains imaginent. Il doit faire mieux, je pense que je l’aide à progresser. »

Des propos qui ont eu l’effet inverse. Selon plusieurs sources anglaises, Mainoo se sent désormais mis à l’écart et prépare activement un départ dès le mois de janvier. Manchester United ne s’y opposerait pas, à condition de recruter un renfort au milieu. Le joueur, lui, privilégierait un transfert vers l’étranger, avec Naples en pole position pour l’accueillir.

Ce dossier illustre la ligne de conduite imposée par Sir Jim Ratcliffe : stabilité et long terme pour le staff, quitte à sacrifier certains jeunes talents. Pour Mainoo, la décision semble déjà prise : l’avenir s’écrira ailleurs. Et si le projet Amorim se poursuit sur trois ans, le prodige anglais devrait rapidement tourner la page mancunienne pour retrouver du temps de jeu et confirmer tout son potentiel.