Rayan Cherki : « La seule équipe qui nous a battus, c’est nous-mêmes »

Rayan Cherki n’a pas cherché le moindre alibi après l’élimination de l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Espagne (0-2). Au contraire, le milieu offensif de Manchester City a livré une analyse d’une rare lucidité, estimant que les Bleus étaient les seuls responsables de leur chute.

Pour le jeune international français, cette génération possédait tout pour aller chercher une troisième étoile, mais elle n’a jamais réussi à jouer à son véritable niveau lors du rendez-vous le plus important du tournoi.

Rayan Cherki : « 𝗧𝗢𝗨𝗧𝗘𝗦 𝗟𝗘𝗦 𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘𝗦 𝗔𝗩𝗔𝗜𝗘𝗡𝗧 𝗣𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗡𝗢𝗨𝗦. 𝗟𝗔 𝗦𝗘𝗨𝗟𝗘 𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗤𝗨𝗜 𝗡𝗢𝗨𝗦 𝗔 𝗕𝗔𝗧𝗧𝗨𝗦, 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗡𝗢𝗨𝗦-𝗠𝗘̂𝗠𝗘𝗦. » 14 juillet 2026

« On avait tout pour aller au bout »

Au micro de M6 et de beIN Sports, Rayan Cherki n’a pas caché son immense frustration. Selon lui, la France disposait tout simplement du meilleur effectif de la compétition.

« C’est super dur. On avait tout pour aller au bout. Pour être franc et sincère, toutes les équipes avaient peur de nous. Et la seule équipe qui nous a battus, c’est nous-mêmes. On a été battus par nous-mêmes… Pas par l’arbitrage, pas par l’Espagne. »

Une déclaration forte qui contraste avec les nombreuses polémiques ayant suivi la rencontre, notamment autour de l’arbitrage. Cherki refuse d’y voir une excuse et préfère pointer les insuffisances françaises.

Une autocritique sans concession

Le meneur de jeu estime que les Bleus ont perdu la bataille sur tous les plans du jeu.

« On a été battus techniquement, tactiquement. On n’a pas joué comme on sait jouer au football. Les Espagnols ont joué comme ils aiment jouer au football, et nous, non. On en paie les conséquences. »

Interrogé sur les nombreuses erreurs techniques françaises, Cherki a également avancé une explication psychologique.

« Je pense qu’on a mal géré nos émotions. On avait le temps de construire, de ressortir le ballon, mais on ne l’a pas fait. »

Le milieu offensif a aussi balayé l’idée d’un excès de confiance, tout en reconnaissant qu’un manque de réaction aurait été « très grave » dans une demi-finale de Coupe du monde.

Un message fort aux supporters français

Avant de quitter la zone mixte, Rayan Cherki a tenu à adresser un message aux supporters, nombreux à avoir accompagné les Bleus durant toute la compétition.

« Quand on voit le soutien des Français, la ferveur autour de nous, ça fait mal au cœur. Je veux leur dire merci. Sachez qu’on a tout donné, mais ça n’a pas marché. »

Des mots qui résument parfaitement le sentiment d’une équipe de France persuadée d’avoir laissé échapper une Coupe du monde qu’elle estimait largement à sa portée.