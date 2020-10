France – Ukraine : Deschamps va donner une leçon à Koeman

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps devrait conserver le 5-3-2 et placer Antoine Griezmann derrière le duo d’attaquants.

Entre deux matchs de Ligue des Nations, l’équipe de France affronte l’Ukraine en amical ce mercredi soir au Stade de France (coup d’envoi à 21h10). Un match sans enjeu sportif mais que Didier Deschamps entend bien utiliser pour travailler son nouveau dispositif et redonner du temps de jeu à certains joueurs. Pour ce rendez-vous, le sélectionneur devrait en effet reconduire son schéma entrevu contre la Suède et la Croatie le mois dernier.

Deschamps va montrer à Koeman comment utiliser Griezmann

Si le journal Le Parisien prévoit un 4-4-2, L’Equipe et la logique de la continuité penchent plutôt pour un 5-3-2 avec un trio de défenseurs centraux composé de Dayot Upamecano, Clément Lenglet et Presnel Kimpembe. Raphaël Varane devrait donc débuter sur le banc, ménagé en prévision des deux prochains matchs face au Portugal (11 octobre) et la Croatie (14 octobre). Derrière eux, Steve Mandanda éblouissant en ce début de saison devrait être titularisé à la place d’Hugo Lloris.

Tandis que Paul Pogba effectue son retour après de très longs mois d’absence en Bleu, Deschamps devrait offrir le capitanat à Olivier Giroud qui fête ce soir sa 100e sélection. Un bel hommage pour l’attaquant de Chelsea qui devrait être associé à Kylian Mbappé, tandis qu’Antoine Griezmann sera chargé de l’animation derrière eux. Une manière sans doute de montrer à l’entraîneur du Barça Ronald Koeman comment il doit utiliser le champion du monde 2018 pour qu’il soit performant…

La composition probable de la France et de l’Ukraine

France : Mandanda – Pavard, Upamecano, Lenglet, Kimpembe, Hernandez – Kanté (ou Tolisso), Pogba – Griezmann – Mbappé, Giroud

Ukraine : Bushchan – Mykhaylichenko, Kryvtsov, Plastun, Tymchyk – Malinonovsky, Kharatin – Yaremchuk, Yarmolenko (c), Tsygankov – Seleznov.

Images de IconSport