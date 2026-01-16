Real Madrid : Alvaro Arbeloa célèbre le retour de Mbappé dans le groupe

Le Real Madrid pourra compter sur Kylian Mbappé ce week-end. À la veille de la réception de Levante au Santiago Bernabéu, Álvaro Arbeloa a levé toute ambiguïté concernant l’état de santé de son attaquant vedette.

Alors que plusieurs échos laissaient entendre que Mbappé ne souhaitait plus « prendre de risque » après son retour précipité face au FC Barcelone en Supercoupe d’Espagne, le technicien madrilène a tenu à clarifier la situation en conférence de presse. « Il va mieux et il sera dans le groupe », a affirmé Arbeloa, confirmant ainsi le retour imminent du Français dans l’effectif.

« C’est un match crucial pour nous »

Sans s’étendre sur le temps de jeu de son joueur, l’entraîneur du Real Madrid a surtout insisté sur l’importance du rendez-vous à venir. « Nous sommes concentrés et pleins d’énergie, vraiment impatients », a-t-il expliqué, avant de rappeler l’enjeu sportif de la rencontre face à Levante. « C’est un match crucial pour nous. Rester en lice pour le titre et jouer au Bernabéu nous motive énormément », a poursuivi le nouveau coach madrilène.

Arbeloa a également souligné l’état d’esprit du groupe, déterminé à réagir après une période compliquée. « Nous voulons faire un grand match », a-t-il conclu, laissant entendre que la présence de Mbappé, même sans garantie de titularisation, constitue un signal fort pour l’équipe.

Si aucune indication n’a été donnée sur le rôle exact du Français lors de cette rencontre, sa convocation marque une étape importante dans son retour progressif. Pour le Real Madrid, engagé dans une course au titre exigeante, pouvoir compter à nouveau sur Kylian Mbappé, ne serait-ce que dans le groupe, représente déjà un renfort symbolique et stratégique.